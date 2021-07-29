林昀儒爸深夜道謝！曝「小林最初貴人」　盼焦點重回奧運

東京奧運台灣「桌球小將」林昀儒對上中國球王樊振東表現亮眼，台上冷靜台下謙虛讓不少國人紛紛封他為「國民弟弟」，期待他順利奪下銅牌。而林昀儒父親林學宜今（29）晚也透過臉書向一路走來幫助兒子的貴人們致謝，並指出「昀儒能走到今天站上奧運殿堂，絕非一人或一家人之力所能完成的」。

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台灣桌球項目選手林昀儒前幾天才與「台灣桌球一姊」鄭怡靜在混雙為我國拿下首面獎牌，今天又力戰中國球王表現亮眼，但在BBS社群平台批踢踢（PTT）卻有網友爆料他曾經在中國訓練，小時候教練也是中國籍，而體育署稍早也證實，林昀儒去年確實曾在短暫移地訓練去過中國練習。

▲台灣桌球黃金混雙鄭怡靜、林昀儒勇奪東京奧運銅牌。（圖／美聯社／達志影像）

對此，林昀儒父親林學宜晚間也透過臉書點名感謝幫助過兒子的貴人，更點名林昀儒「最初的貴人」就是資助他們自費聘請教練的舅公陳志堅，另外也指出林昀儒從國中時期就接受教育部體育署的栽培，備戰奧運期間的教練聘任、出國比賽、移地訓練等經費也是涵蓋在教育部體育署黃金計劃的照顧下，希望透過簡單聲明讓大家的焦點重回奧運會場，給予林昀儒最大的加油鼓勵。

▲台灣桌球黃金混雙鄭怡靜、林昀儒揚威東京奧運。（圖／美聯社／達志影像）

林學宜臉書全文

如下

：

從奧運開幕至今，大家對運動員投以很多的關注與鼓勵。在此特別感謝大家對昀儒的支持，你們的祝福將引領他繼續前進。昀儒能走到今天站上奧運殿堂絕非一人或一家人之力所能完成的，就像陳之藩所說的：得之於人者太多，所以我們常懷感恩之心，也期許昀儒要敬天、敬人。

最近因為昀儒的表現讓桌球成為關注的話題，在部份網路論壇也成為熱門的焦點。很高興大家能對桌球有進一步的認識，但同時也要簡略地說明一下昀儒的成長史，希望大家能繼續將焦點放在奧運會場上，給桌球選手最大的加油！

昀儒從小學三年級開始接觸著桌球，桌球是種非常講求技術性的運動，所以從小學五年級起我們便自費聘請教練，而昀儒最初的貴人就是他的舅公-陳志堅先生，資助我們經費聘請教練，才得以讓昀儒在初期即能快速成長。

隨著年齡的成長、參與的競賽增加，昀儒打出不錯的成績後，各界提供的資源也越來越多。在教育部體育署部分，昀儒從國中時期就接受潛力選手計劃的栽培，最近爲了備戰奧運，更是獲得了黃金計劃的照顧，這段時間舉凡教練、運動防護員的聘任，還有出國比賽、移地訓練的經費都包含在黃金計劃，逐漸形成了一個信任而合作的團隊，也是促進昀儒成長的重要推手。

▲東京奧運台灣桌球代表隊，林昀儒。（圖／體育署提供）

此外從國小起就讓昀儒成為簽約選手的合作金庫，還有運促會的林鴻道主席、桌協林茂榮理事長，以及很多的民間企業：金石建設、金元福、台塑、中油、長庚也一直給予我們協助。

最後再次感謝教育部體育署及一路上曾經幫助過昀儒的師長及好朋友們在此一併致謝。大家對昀儒的祝福與鼓勵，讓我們感受到滿滿的正能量，也期許昀儒接下來能持續成長讓大家更熱愛桌球！（編輯：楊智傑）