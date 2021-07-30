奧運／今日中華隊賽程！林昀儒拼銅牌　麟洋配戰世界第二

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06：30 高爾夫球男子組第二回合 潘政琮
東京奧運男子高爾夫昨（29）日揭開序幕，台灣一哥潘政琮似乎還在找手感，首輪以高於標準桿3桿的74桿作收，暫時並列第57名，而奧地利好手史特拉卡（Sepp Straka）繳出63桿，獨占第1，今天將進行第二回合資格賽，盼潘政琮找回手感，力拼晉級。
07：25 女子單人雙槳決賽 黃義婷
划船「甜姊兒」黃義婷昨（29）日在單人雙槳13到24名半決賽登場，她划出本屆個人最佳成績7分56秒，排名分組第5，今天將在19至24名的排名賽登場，繼續爭取個人最佳成績，上次參加里約奧運以第25名作收的黃義婷，今年捲土重來，已划進前24名，確定改寫奧運最好成績，現在每場成績都將力拚改寫個人最佳，今天最後的19至24名排名賽，也將是她在東奧的最後一戰。
08：00 女子25公尺射擊（快射）資格賽 田家榛、吳佳穎
昨（29）日第一輪資格賽中，「證件妹」吳佳穎在第三輪射擊中一度亂流，最終拿下289分的好成績暫居第14，而「媽媽選手」田家榛相較第2輪一度不穩，在第3輪穩定輸出後共拿下291分、暫居10，今天進行第二輪資格賽，若總積分前8就可以晉級，若晉級將於14：00出戰決賽。
08：07 女子100公尺資格賽 謝喜恩
謝喜恩將赴女子100公尺資格賽第二組，並於第6道登場，分組前3名將能晉級到預賽，而田徑運動的第一面獎牌將會開在明晚舉行的男子1萬公尺。
08：43 女子個人射箭16強賽 林佳恩
林佳恩昨（29）日在射箭個人賽64強登場，對上希臘老將帕薩拉（Evangelia Psarra），原本林佳恩以0：4落後，但最後林佳恩急起直追，以6：4逆轉連6屆參賽的帕賽拉，晉級32強；隨後她又在個人賽32強賽中，再以7：3贏過愛沙尼亞的帕納特（Reena Parnat），收下16強門票，今天將對上美國好手麥肯錫·布朗，如果奪下勝利將可進行8強賽事、4強賽事到後面的金牌戰，都將在明天一次比完。
10：25 男子400公尺跨欄資格賽 陳傑
陳傑被分在第1組第3跑道，同組成績最佳的為卡達桑巴（Abderrahman Samba），他生涯最佳成績為46秒98，也是全球現役選手中唯三跑進47秒內的選手，期待陳傑在他的刺激下也能再創個人最佳成績。
11：18 女子69公斤級8強賽 陳念琴
台灣奪牌希望陳念琴上場16強賽中，碰上來自義大利的選手卡里妮，最終驚險過關以3：2拿下勝利，順利挺進8強，今天將對上印度好手洛夫利納·博爾戈漢，盼望陳念琴能打進四強！一起為她加油！
16：00 女子60公斤級16強賽 吳詩儀
台灣女將吳詩儀日前32強賽對上瑞典好手亞歷休森，前2回合就拿了9個10分，最終以4比1擊敗對手，晉級16強，年僅23歲的她僅在2018年雅加達亞運有綜合賽會經驗，當時名列第9，這次是首次站上奧運的舞台，希望今天對上巴西好手碧翠絲·蘇雷斯，能再度獲勝挺進8強！
16：30 女子單打羽球8強賽 戴資穎
戴資穎日前取得分組第一進入8強賽事，已經突破自己過去兩屆奧運16強的成績，今天再戰泰國好友依瑟儂（Ratchanok Intanon），上演生涯第30度對決，27歲的小戴只比依瑟儂大1歲，兩人都曾有「天才少女」封號，盼小戴乘著小組賽的氣勢，一口氣拍進準決賽。
17：15 男子雙打羽球4強賽 王齊麟、李洋
世界排名第三的台灣黃金男雙「麟洋配」昨（29）日在8強賽擊敗世界第4的遠藤大由（Hiroyuki Endo）、渡邊勇大（Yuta Watanabe），緊接著今天將對上2019年世錦賽金牌、世界排名第2的印尼組合蘇迪亞旺（Hendra Setiawan）、亞山（Mohammad Ahsan），希望能再創佳績，殺進金牌戰。
18：36 女子50公尺自由式預賽 黃渼茜
23歲台大女泳黃渼茜目標泳破個人所保持的25秒59全國紀錄，初登奧運大舞台讓她無比興奮，期望她游出好成績，順利晉級。
19：00 男子單打桌球銅牌戰 林昀儒
林昀儒昨（29）日四強賽對上世界球王樊振東，比賽一路緊咬，形成拉鋸戰，最終以3：4輸掉比賽，但優異的表現震驚全世界，連樊振東賽後也表示自己贏得非常辛苦，今天林昀儒將挑戰奪銅機會，對上德國選手迪米特里·奧恰洛，這也是2012年打敗在銅牌戰打敗桌球教父莊智淵的選手，也是勁敵，請為新一代「冷靜殺手」林昀儒大力加油！