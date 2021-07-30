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奧運／今日中華隊賽程！林昀儒拼銅牌　麟洋配戰世界第二

▲台灣桌球好手林昀儒在東京奧運男單四強戰出賽，敗給中國球王樊振東，高超技巧博得滿堂彩，今天將出戰銅牌戰，為國再拼一塊獎牌。（圖／美聯社／達志影像）
▲台灣桌球好手林昀儒在東京奧運男單四強戰出賽，敗給中國球王樊振東，高超技巧博得滿堂彩，今天將出戰銅牌戰，為國再拼一塊獎牌。（圖／美聯社／達志影像）

編輯中心/綜合報導

2021-07-30 08:40:45

東京奧運今（30）日中華隊將有多種賽事登場，包括男單桌球銅牌戰、男雙羽球四強賽、女單羽球8強賽，出戰的選手包含昨天跟世界球王樊振東激戰，博得滿堂彩的桌球天才林昀儒；還有剛打敗日本地主隊的神組合「麟洋配」；以及世界球后戴資穎也將出賽；田徑項目也從100公尺跨欄、女子100公尺揭開序幕。以下是今天我國選手參戰奧運賽事時程順序，請為中華隊選手大力加油！

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▲奧運賽程
▲0730中華隊奧運賽程，請為選手大力加油！（圖/NOWnews製）
06：30 高爾夫球男子組第二回合 潘政琮

東京奧運男子高爾夫昨（29）日揭開序幕，台灣一哥潘政琮似乎還在找手感，首輪以高於標準桿3桿的74桿作收，暫時並列第57名，而奧地利好手史特拉卡（Sepp Straka）繳出63桿，獨占第1，今天將進行第二回合資格賽，盼潘政琮找回手感，力拼晉級。

07：25 女子單人雙槳決賽 黃義婷

划船「甜姊兒」黃義婷昨（29）日在單人雙槳13到24名半決賽登場，她划出本屆個人最佳成績7分56秒，排名分組第5，今天將在19至24名的排名賽登場，繼續爭取個人最佳成績，上次參加里約奧運以第25名作收的黃義婷，今年捲土重來，已划進前24名，確定改寫奧運最好成績，現在每場成績都將力拚改寫個人最佳，今天最後的19至24名排名賽，也將是她在東奧的最後一戰。

08：00 女子25公尺射擊（快射）資格賽 田家榛、吳佳穎

昨（29）日第一輪資格賽中，「證件妹」吳佳穎在第三輪射擊中一度亂流，最終拿下289分的好成績暫居第14，而「媽媽選手」田家榛相較第2輪一度不穩，在第3輪穩定輸出後共拿下291分、暫居10，今天進行第二輪資格賽，若總積分前8就可以晉級，若晉級將於14：00出戰決賽。

▲射擊女將田家榛，此次東京奧運將以媽媽身分出征。（圖／黃建霖攝）
▲射擊女將田家榛出戰女子25公尺射擊（快射）資格賽，目前第一輪排平第十名的她，有望晉級決賽。（圖／黃建霖攝/資料照）
08：07 女子100公尺資格賽 謝喜恩

謝喜恩將赴女子100公尺資格賽第二組，並於第6道登場，分組前3名將能晉級到預賽，而田徑運動的第一面獎牌將會開在明晚舉行的男子1萬公尺。

08：43 女子個人射箭16強賽 林佳恩

林佳恩昨（29）日在射箭個人賽64強登場，對上希臘老將帕薩拉（Evangelia Psarra），原本林佳恩以0：4落後，但最後林佳恩急起直追，以6：4逆轉連6屆參賽的帕賽拉，晉級32強；隨後她又在個人賽32強賽中，再以7：3贏過愛沙尼亞的帕納特（Reena Parnat），收下16強門票，今天將對上美國好手麥肯錫·布朗，如果奪下勝利將可進行8強賽事、4強賽事到後面的金牌戰，都將在明天一次比完。

10：25 男子400公尺跨欄資格賽 陳傑

陳傑被分在第1組第3跑道，同組成績最佳的為卡達桑巴（Abderrahman Samba），他生涯最佳成績為46秒98，也是全球現役選手中唯三跑進47秒內的選手，期待陳傑在他的刺激下也能再創個人最佳成績。

11：18 女子69公斤級8強賽 陳念琴

台灣奪牌希望陳念琴上場16強賽中，碰上來自義大利的選手卡里妮，最終驚險過關以3：2拿下勝利，順利挺進8強，今天將對上印度好手洛夫利納·博爾戈漢，盼望陳念琴能打進四強！一起為她加油！

▲東京奧運倒數100天，唯一有過上屆里約奧運經驗的「拳擊女王」陳念琴(右)，第2度征戰霸氣直呼「就是要金牌」，不再只是「拚」狀態也調整到最好。（圖／國訓中心提供）
▲「拳擊女王」陳念琴(右)今天將出戰女子69公斤級8強賽，盼她能打出佳績。（圖／國訓中心提供）
16：00 女子60公斤級16強賽 吳詩儀

台灣女將吳詩儀日前32強賽對上瑞典好手亞歷休森，前2回合就拿了9個10分，最終以4比1擊敗對手，晉級16強，年僅23歲的她僅在2018年雅加達亞運有綜合賽會經驗，當時名列第9，這次是首次站上奧運的舞台，希望今天對上巴西好手碧翠絲·蘇雷斯，能再度獲勝挺進8強！

16：30 女子單打羽球8強賽 戴資穎

戴資穎日前取得分組第一進入8強賽事，已經突破自己過去兩屆奧運16強的成績，今天再戰泰國好友依瑟儂（Ratchanok Intanon），上演生涯第30度對決，27歲的小戴只比依瑟儂大1歲，兩人都曾有「天才少女」封號，盼小戴乘著小組賽的氣勢，一口氣拍進準決賽。

▲東京奧運台灣羽球代表隊，戴資穎。（圖／體育署提供）
▲東京奧運台灣羽球代表隊戴資穎，今天出戰8強賽事。（圖／體育署提供）
17：15 男子雙打羽球4強賽 王齊麟、李洋

世界排名第三的台灣黃金男雙「麟洋配」昨（29）日在8強賽擊敗世界第4的遠藤大由（Hiroyuki Endo）、渡邊勇大（Yuta Watanabe），緊接著今天將對上2019年世錦賽金牌、世界排名第2的印尼組合蘇迪亞旺（Hendra Setiawan）、亞山（Mohammad Ahsan），希望能再創佳績，殺進金牌戰。

▲東京奧運台灣羽球代表隊，王齊麟／李洋。（圖／體育署提供）
▲東京奧運台灣羽球男雙代表王齊麟、李洋，今天將對上世界排名第二的印尼組合。（圖／體育署提供）
18：36 女子50公尺自由式預賽 黃渼茜

23歲台大女泳黃渼茜目標泳破個人所保持的25秒59全國紀錄，初登奧運大舞台讓她無比興奮，期望她游出好成績，順利晉級。

19：00 男子單打桌球銅牌戰 林昀儒

林昀儒昨（29）日四強賽對上世界球王樊振東，比賽一路緊咬，形成拉鋸戰，最終以3：4輸掉比賽，但優異的表現震驚全世界，連樊振東賽後也表示自己贏得非常辛苦，今天林昀儒將挑戰奪銅機會，對上德國選手迪米特里·奧恰洛，這也是2012年打敗在銅牌戰打敗桌球教父莊智淵的選手，也是勁敵，請為新一代「冷靜殺手」林昀儒大力加油！

▲奧運賽程
▲0730中華隊選手奧運賽程，請為他們大力加油！（圖/NOWnews製）
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民調中心

疫苗不足是中央還是地方的問題？

中央
地方
100%0%
2021-07-30-2021-08-02

仍有確診，是否應該部分降級而非統一降級？

是，比較嚴重區域仍應維持三級
否，全國統一讓地方因地制宜就好
66.67%33.33%
2021-07-27-2021-07-30
哪個奧運天菜的顏值在你心中是TOP1？

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