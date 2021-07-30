NOW早報／奧運選手返台竟送泡麵？女神「開箱照」被讚翻

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一名網友在PTT貼文指出「是防疫旅館沒幫忙準備吃的還是怎麼回事？征戰回國的選手送泡麵? 送些沒必要的東西幹嘛啊？這是什麼操作 」貼文曝光後，不少網友紛紛回應「真的在搞笑，奪牌回來吃泡麵」、「真的不要再鬧了....很瞎」、「看不懂啥用意+1」。
而根據行政院長蘇貞昌臉書貼出的照片，內容物確實有糕點禮盒，也有兩款不同的泡麵各三碗等物，蘇貞昌也表示「防疫旅館也特別提供了台灣水果與蛋糕，慰勞他們的辛勞」；而當晚抵達旅館的跆拳道女神羅嘉翎也在晚間於IG開箱該禮包，拿到「糕點禮盒以及來一客泡麵3碗以及超夯的維力炸醬麵3碗」等等，羅嘉翎也表示「泡麵看起來好好吃，還有親筆手寫祝賀信」，並感謝大家的關心，顯得十分高興。
羅嘉翎的開箱照隨後也被傳回PTT，不少網友紛紛表示「在國外比賽這麼多天，吃到家鄉泡麵就是懷念！」、「維力炸醬麵啊啊！好吃」、「來一客跟維力炸醬麵耶，真的好家鄉味」、「泡麵其實很實用，三餐以外肚子餓也可以吃，很棒好嗎」、「本來就有供餐了，這種就額外點心，一堆人在那邊亂嗆，不懂」、「哇！親筆信+維力真的很有誠意了！滿滿溫暖」。
今日天氣／各地天氣炎熱 西南風增強局部大雨
今（30）日受西南風影響，南部下雨時間長，屬於有陣雨或雷雨的天氣，中部仍偏向於短暫的陣雨或雷雨，其他地區雲量增多，午後有局部短暫雷陣雨，中南部地區及午後北部地區、各山區易有短延時強降雨，並有局部大雨發生的機率；氣溫方面，北部及東半部高溫約33至35度，東南部有焚風發生的機率，中南部高溫31至33度。
羅嘉翎返台曬「隔離畫面」又圈粉！網融化狂喊：國民女友
東京奧運賽事正如火如荼進行當中，目前我國選手發揮精彩，其中在跆拳道項目拿下銅牌的「跆拳道正妹」羅嘉翎一夕爆紅，她返台後在臉書分享隔離照片，拿著飲料自拍的模樣，令許多網友看完不禁瘋喊是「國民女友！」
重返球場？峮峮套上久違制服 「腰部全空」引鼓譟
峮峮（吳函峮）為中信兄弟「Passion Sisters」成員，憑甜美童顏、32E好身材紅到海外，多次登上日本雜誌封面，近期更跨足綜藝主持。峮峮27日分享穿啦啦隊制服的照片，解放白皙嫩腰，讓台日粉絲大吃冰淇淋。
又槓龜！威力彩連35槓 下期頭獎上看10億
連35槓！台灣彩券昨（29）日晚間開出第110060期威力彩獎號，頭獎未開出，已連續35槓。貳獎開出單注1163萬5640元。台灣彩券預估下期（8月2日）銷售3.4億元，頭獎金額將累計至下一期，累積金額上看10億元。
今日最聚焦／遲來的國產疫苗 學者：是未來研究試金石
國產高端疫苗終於通過政府緊急授權（EUA），不過台灣目前疫苗覆蓋率達30%，1至8類的公費施打對象大部分都完成接種，究竟高端疫苗對防疫還有沒有幫助？台大公衛學院教授陳秀熙接受《NOWnews今日新聞》採訪表示，雖然大部分公費對象都接種完畢，但政府願意支持疫苗是好事，預約人數不重要，不過對往後的研究、或是提供國際防疫很有幫助。（編輯：賴詠璿）
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