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NOW早報／奧運選手返台竟送泡麵？女神「開箱照」被讚翻

▲在東京奧運奪下獎牌的柔道「男神」楊勇緯、跆拳道正妹羅嘉翎28日返抵國門。（體育署提供）
▲在東京奧運奪下獎牌的柔道「男神」楊勇緯、跆拳道正妹羅嘉翎28日返抵國門。（體育署提供）

編輯中心/綜合報導

2021-07-30 06:00:00

奧運選手返台竟送泡麵？跆拳道女神一開箱　眾驚：有誠意

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東京奧運表現亮眼的舉重、柔道、跆拳道、輕艇等團隊28日回國，受到民眾歡迎，尤其摘銀的柔道男神楊勇緯以及奪銅跆拳道女神羅嘉翎更備受矚目，而回國後相關單位也將安排選手進行隔離或是自主健康管理，政府也在旅館提供了「台灣糕點禮盒、家鄉味泡麵6碗、環保餐具組、藍芽小音響，必勝加油巾」等物，不過也引發網友質疑「奧運選手回國送什麼泡麵.....」引發討論。

一名網友在PTT貼文指出「是防疫旅館沒幫忙準備吃的還是怎麼回事？征戰回國的選手送泡麵? 送些沒必要的東西幹嘛啊？這是什麼操作 」貼文曝光後，不少網友紛紛回應「真的在搞笑，奪牌回來吃泡麵」、「真的不要再鬧了....很瞎」、「看不懂啥用意+1」。

▲網友熱議東奧選手返台後，政府致贈禮包內容物，因為有泡麵引發討論。（圖/蘇貞昌臉書）
▲網友熱議東奧選手返台後，政府致贈禮包內容物，因為有泡麵引發討論。（圖/蘇貞昌臉書）
而根據行政院長蘇貞昌臉書貼出的照片，內容物確實有糕點禮盒，也有兩款不同的泡麵各三碗等物，蘇貞昌也表示「防疫旅館也特別提供了台灣水果與蛋糕，慰勞他們的辛勞」；而當晚抵達旅館的跆拳道女神羅嘉翎也在晚間於IG開箱該禮包，拿到「糕點禮盒以及來一客泡麵3碗以及超夯的維力炸醬麵3碗」等等，羅嘉翎也表示「泡麵看起來好好吃，還有親筆手寫祝賀信」，並感謝大家的關心，顯得十分高興。

羅嘉翎的開箱照隨後也被傳回PTT，不少網友紛紛表示「在國外比賽這麼多天，吃到家鄉泡麵就是懷念！」、「維力炸醬麵啊啊！好吃」、「來一客跟維力炸醬麵耶，真的好家鄉味」、「泡麵其實很實用，三餐以外肚子餓也可以吃，很棒好嗎」、「本來就有供餐了，這種就額外點心，一堆人在那邊亂嗆，不懂」、「哇！親筆信+維力真的很有誠意了！滿滿溫暖」。

今日天氣／各地天氣炎熱　西南風增強局部大雨

今（30）日受西南風影響，南部下雨時間長，屬於有陣雨或雷雨的天氣，中部仍偏向於短暫的陣雨或雷雨，其他地區雲量增多，午後有局部短暫雷陣雨，中南部地區及午後北部地區、各山區易有短延時強降雨，並有局部大雨發生的機率；氣溫方面，北部及東半部高溫約33至35度，東南部有焚風發生的機率，中南部高溫31至33度。

羅嘉翎返台曬「隔離畫面」又圈粉！網融化狂喊：國民女友

東京奧運賽事正如火如荼進行當中，目前我國選手發揮精彩，其中在跆拳道項目拿下銅牌的「跆拳道正妹」羅嘉翎一夕爆紅，她返台後在臉書分享隔離照片，拿著飲料自拍的模樣，令許多網友看完不禁瘋喊是「國民女友！」

▲在跆拳道項目拿下銅牌的「跆拳道正妹」羅嘉翎一夕爆紅。（圖／翻攝自羅嘉翎臉書）
▲在東京奧運跆拳道項目拿下銅牌的羅嘉翎一夕爆紅。（圖／翻攝自羅嘉翎臉書）
重返球場？峮峮套上久違制服　「腰部全空」引鼓譟

峮峮（吳函峮）為中信兄弟「Passion Sisters」成員，憑甜美童顏、32E好身材紅到海外，多次登上日本雜誌封面，近期更跨足綜藝主持。峮峮27日分享穿啦啦隊制服的照片，解放白皙嫩腰，讓台日粉絲大吃冰淇淋。

▲峮峮發制服照，疑似預告將回歸球場。（圖／峮峮臉書）
▲峮峮發制服照，疑似預告將回歸球場。（圖／峮峮臉書）
又槓龜！威力彩連35槓　下期頭獎上看10億

連35槓！台灣彩券昨（29）日晚間開出第110060期威力彩獎號，頭獎未開出，已連續35槓。貳獎開出單注1163萬5640元。台灣彩券預估下期（8月2日）銷售3.4億元，頭獎金額將累計至下一期，累積金額上看10億元。

▲威力彩頭獎飆9.2億有望衝今年新高。（圖／資料照片）
▲台灣彩券預估下期（8月2日）銷售3.4億元，頭獎金額將累計至下一期，累積金額上看10億元。（圖／資料照片）
今日最聚焦／遲來的國產疫苗　學者：是未來研究試金石

國產高端疫苗終於通過政府緊急授權（EUA），不過台灣目前疫苗覆蓋率達30%，1至8類的公費施打對象大部分都完成接種，究竟高端疫苗對防疫還有沒有幫助？台大公衛學院教授陳秀熙接受《NOWnews今日新聞》採訪表示，雖然大部分公費對象都接種完畢，但政府願意支持疫苗是好事，預約人數不重要，不過對往後的研究、或是提供國際防疫很有幫助。（編輯：賴詠璿）

▲國產高端疫苗終於通過政府緊急授權（EUA），學者指出，防疫上大部分公費對象都接種完畢，不過政府願意支持疫苗是好事。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲國產高端疫苗終於通過政府緊急授權（EUA），學者指出，防疫上大部分公費對象都接種完畢，不過政府願意支持疫苗是好事。（示意圖／翻攝自Pixabay）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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仍有確診，是否應該部分降級而非統一降級？

是，比較嚴重區域仍應維持三級
否，全國統一讓地方因地制宜就好
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2021-07-27-2021-07-30

政院將在未來發放振興券，您更偏好紙本還是數位券呢？

紙本券
數位券
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2021-07-26-2021-07-29

高端疫苗將納入公費疫苗計畫，您信任國產疫苗的功效嗎

信任
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30.99%69.01%
2021-07-26-2021-07-29

全國餐飲僅雙北禁內用，其它縣市皆有條件開放，對此，你會選擇持續外帶還是恢復內用？

持續外帶
恢復內用
82.33%17.67%
2021-07-26-2021-07-29
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