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6縣市高溫「橘色警戒」　南高屏連3天發布大雨特報

▲中央氣象局指出，今（30）日西南風增強，南部下雨時間長，台南、高雄、屏東已經連續三天發布大雨特報，中部仍偏向於短暫的陣雨或雷雨，其他地區雲量增多，午後有局部短暫雷陣雨﹔天氣高溫炎熱，東南部有焚風發生的機率，氣象局也針對6縣市發布高溫警訊。（圖／NOWnews資料圖片）
▲中央氣象局指出，今（30）日西南風增強，南部下雨時間長，台南、高雄、屏東已經連續三天發布大雨特報，中部仍偏向於短暫的陣雨或雷雨，其他地區雲量增多，午後有局部短暫雷陣雨﹔天氣高溫炎熱，東南部有焚風發生的機率，氣象局也針對6縣市發布高溫警訊。（圖／NOWnews資料圖片）

記者孫唯容/綜合報導

2021-07-30 06:34:20

中央氣象局指出，今（30）日西南風增強，南部下雨時間長，台南、高雄、屏東已經連續三天發布大雨特報，中部仍偏向於短暫的陣雨或雷雨，其他地區雲量增多，午後有局部短暫雷陣雨﹔天氣高溫炎熱，東南部有焚風發生的機率，氣象局也針對6縣市發布高溫警訊。

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高溫警戒範圍包含，花蓮縣縱谷，臺北市、新北市、桃園市，苗栗縣、臺東縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，民眾需慎防熱傷害。

根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，昨（29）日背風面台東長濱鄉因「焚風效應」有37.5度高溫，北台灣（台北內湖區）則因「沉降作用」及「太陽輻射」高溫36.4度；昨天迎風面西南部及午後北部皆有局部較大雨勢，今晨嘉義以南已有局部降雨，南高屏雨勢大。

吳德榮指出，今天處於迎風面的中南部有局部陣雨、雷雨，北部、東半部午後亦有的局部雷陣雨，皆有較大雨勢。背風面北部、東半部未降雨前，則都高溫炎熱，要注意防曬。各地氣溫落在，北部24至36度，中部25至35度，南部25至34度，東部24至37度。

吳德榮說，根據最新模式模擬顯示，明（31）日至下週三（4日）「西南季風」持續，季風槽(Monsoon trough)甚至調整至台灣附近，水氣增多、不穩定度提高，降雨範圍擴大、持續更久；迎風面將連日多雨、有累積大量降雨的潛勢，應慎防「致災」的可能。

吳德榮說，各國模式最新模擬顯示，季風槽上雖有低壓發展的跡象，不過，不確定性很高，因各國模式在不同時間所模擬的位置、強度，皆不斷在作大幅變動，強度大多偏弱、且在台灣的下游，故即使低壓有發展，造成威脅的機率低。

關鍵是歐洲模式模擬下週四至週日（5至8日）「行星尺度」西南季風持續影響台灣的型態，看似沒完沒了；迎風面持續有累積大量降雨的潛勢，才是應該特別注意的，但已屬模式期末模擬，宜再觀察。

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