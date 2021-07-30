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緬甸半數人口未來2週內恐染疫！軍政府向東協求助

▲緬甸新冠疫情嚴峻，英國駐聯合國大使甚至警告，未來2週緬甸不排除將有半數人口染疫。圖為緬甸民眾排隊搶氧氣。（圖／美聯社／達志影像）
▲緬甸新冠疫情嚴峻，英國駐聯合國大使甚至警告，未來2週緬甸不排除將有半數人口染疫。圖為緬甸民眾排隊搶氧氣。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-07-30 06:49:25｜2021-07-30 08:07:23

緬甸新冠疫情嚴峻，讓這個仍飽受政變動盪荼毒的國家，壟罩在疫症和死亡陰影之下，確診及病故人數持續攀升。英國駐聯合國大使吳百納（Barbara Woodward）本月29日發出警告，未來2週緬甸不排除半數人口染疫，消息指緬甸國防軍總司令敏昂萊(Min Aung Hlaing)已在國營媒體上發聲，要求東盟及友好國家提供援助。

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綜合《法新社》等外媒報導，緬甸近期的新冠疫情不斷升溫，28日又新増4980例確診、365人病歿，分析家認為，真實數據很可能不只如此。吳百納在聯合國安全理事會關於緬甸的非正式會議上表示，自軍政府在今年2月1日發動政變以來，緬甸一直處於混亂，醫療保健系統幾乎崩潰，醫療工作者遭遇攻擊和拘捕，僅有約40%的醫療設施仍能運作，讓緬甸的疫情控制雪上加霜。

吳百納進一步示警，指新冠病毒正以非常快的速度在人群中傳播，按情況推算下來，接下來的2週，緬甸恐有一半的人口可能感染新冠肺炎。

緬甸國防軍總司令敏昂萊透過國營媒體表示，緬甸急需增加疫苗供應，且該國目前只有約3.2%人口接種過疫苗；軍政府同時尋求東協撥款，用於預防、控制疫情及治療患者。

數據顯示，緬甸自6月出現第3波疫情後，至今已累計超過4000人染疫死亡，軍政府更打算在緬甸最大城市仰光新建10座火葬場，用來處理大量遺體。然而，軍政府加蓋火葬場的決定引起緬甸人民高度不滿，認為軍方應該設法控制疫情，而不是花錢多蓋火葬場。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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