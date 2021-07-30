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外媒報導鄭州水災被威脅　趙立堅反嗆：BBC都在造謠

▲中國外交部發言人趙立堅29日在例行記者會上，被問到對BBC記者報導鄭州水災而遭威脅的看法時，反嗆BBC本來就是「造謠廣播公司」。資料照。（圖／翻攝自中國外交部官網）
▲中國外交部發言人趙立堅29日在例行記者會上，被問到對BBC記者報導鄭州水災而遭威脅的看法時，反嗆BBC本來就是「造謠廣播公司」。資料照。（圖／翻攝自中國外交部官網）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-07-30 07:29:00

中國河南日前遭逢暴雨，省會鄭州市受災嚴重，洪水灌入鄭州地鐵5號線導致多人死亡的事故，也引起外界對於官方處事態度的質疑。不過後續接連傳出外媒記者在報導鄭州等地的災情時，在現場及網路上都被阻攔甚至威脅，包含《英國廣播公司》(BBC)的記者白洛賓(Robin Brant)，遭中共轄下的共青團在網路上號召百萬粉絲追蹤其動向。對此中國外交部的回應是，BBC本來就是「造謠廣播公司」，自然不受中國民眾的歡迎。

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▲BBC記者Robin
▲BBC記者Robin Brant赴鄭州採訪洪災新聞，內容遭中國網友截圖，威脅要對他「逮住就打」。（圖／截取自BBC中文網新聞片段）
中國外交部發言人趙立堅，29日在例行記者會上，被問到對有關事件的評論時，回應稱：「你知道BBC被許多中國網民稱作什麼嗎？叫『造謠廣播公司』(Bad-mouthing Broadcasting Coporation)。BBC長期以來抱守對華意識形態偏見，多次製播假新聞，在涉港、涉疆、涉新冠肺炎疫情等問題上散佈虛假信息，對中國大肆攻擊抹黑，嚴重偏離新聞職業準則。」

趙立堅並嗆道，沒有無緣無故的愛，也沒有無緣無故的恨。BBC長期戴著有色眼鏡報導中國，一再拉低BBC在華信譽，此次白洛賓在對河南特大暴雨災害的報導中，無視中國政府全力組織救援，以及當地老百姓奮勇自救的中國力量，繼續將意識形態凌駕於真實之上，這樣明顯預設立場的報導，只會加速BBC自身信譽破產，自然不受廣大中國民眾的歡迎，希望BBC能夠真正遵守職業道德和操守，通過真正客觀公正的報導，彌補其在中國公眾心中的「信任赤字」。

趙立堅並重申，中國是法治社會，是世界上最安全的國家之一，亦始終歡迎各國媒體和記者，依法依規在中國從事採訪報導工作，外國媒體駐華記者在中國的採訪環境是開放、自由的，溝通渠道也一直是暢通的，只要遵守法律，依法依規進行報導，就沒必要擔心；但中方反對針對中國的意識形態偏見，反對借所謂的新聞自由來炮製假新聞。

白洛賓日前在報導中，對鄭州地鐵慘劇是否為人禍一事提出質疑，但其部分發言被刻意截取後上傳到微博等平台，許多人質疑BBC刻意造謠，紛紛大罵「留意一下，逮住就打」、「這貨是不是還在鄭州，遇見一定錘它一頓」、「好想一碗胡辣湯澆他臉上」，「#BBC造謠」更登上微博關鍵字熱搜榜。

▲中國網友痛批BBC造謠，威脅要毆打該名記者。（圖／翻攝自微博）
▲中國網友痛批BBC造謠，威脅要毆打該名記者。（圖／翻攝自微博）
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