奧運／陳夢拿下金牌　但東奧的「伊藤美誠之亂」還在繼續

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在里約奧運之後，大陸女桌換血，不過丁寧、劉詩雯一樣在賽場上相當活躍，而朱雨玲、陳夢、王曼昱這些選手開始在國際賽場上獲取榮譽。但當時陳夢的表現並不突出，2017年亞錦賽丟了女單金牌，輸給了平野美宇，還一度讓她陷入低潮。
之後在很長一段時間內，陳夢都與大賽冠軍無緣，亞錦賽、世錦賽、亞運這些冠軍她都無法染指，所以很長一段時間裡，甚至一直都沒有資格參加世界盃的比賽。
本來這次東京，丁寧、劉詩雯、朱雨玲三人是比較被外界看好的代表，而大陸那邊的本來主流的想法也是「丁寧傳承最後一屆，劉詩雯金牌圓夢，朱雨玲養榮譽」。結果因為伊藤美誠的打法風格相對限制這幾位選手——招牌反手彈擊對於防守型球員來說是夢魘——逼迫大陸桌壇開始考慮推出克制伊藤美誠的陳夢和孫穎莎。
陳夢的相持能力以及扛重板的能力強，伊藤美誠則擅長發球節奏變換、以及前三板攻擊，意味著，伊藤美誠若不能壓制陳夢，接下來就會在相持中失去優勢；而節奏一慢下來，陳夢高質量拉球就來了，2019年瑞典公開賽就是很好的例子；而2020年卡達公開賽4:1再敗伊藤，這個微妙時間點，加上疫情導致一些比賽停辦，最終讓她取得了出線權。
而孫穎莎更有趣了，如果說陳夢是有實力、而僅僅是因為個人單打榮譽不夠，所以在人才濟濟的大陸女桌評選中不受青睞，那前者本來根本很難進入東京周期的考慮範圍內。純粹是因為她打伊藤美誠夠出色，加上王曼昱這一兩年起伏較大、面對善於糾纏的對手戰績不那麼讓人滿意，才讓成長幅度巨大的孫「逆轉」成為單打代表。
陳夢奪金後興奮的大喊：「我的時代到來了，終於等到這一天了，這一刻我等很久了。」她終於熬出來了，2019年之前輸過亞錦賽、亞洲盃、巡迴賽總決賽的決賽，世錦賽又被師姐劉詩雯打爆，一度讓人難以想像她會成為奧運單打冠軍，18年之前的時期她甚至有時候連5人團體賽都報不上。但正是在瑞典的那一戰1:3逆轉伊藤美誠後，她完全脫胎換骨，也越打越有自信，最後居然一路拿下了金牌。
可說是日本的「青春風暴」確實攪亂了中國大陸女子桌球的發展計劃，曾經世界第一、世界盃冠軍在手的朱雨玲因為連續被伊藤擊敗，這個經常性大賽的前兩號種子人選，就此突然消失在眾人眼前。相比打法還不成系統的平野美宇，控制好脾氣、越來越沉穩的伊藤美誠目前看起來殺傷力更高。
於是在2021年5月16日，大陸桌協正式公佈的東京奧運會代表名單中，陳夢和孫穎莎的名字首次出現。將近兩個半月後，陳夢成為奧運桌球女單史上最老的冠軍(27)歲。真的要讓人感嘆一切都是命。
而這也說明各國的實力真的非常快速的追上，並開始挑戰了大陸桌球的霸主地位，過往奧運週期也有很多出色的非中國女子對手，但被研究透徹後對她們難有威脅，但這一次選擇如此具有針對性的陳夢、孫穎莎出馬，就說明了很多事情。
而男桌方面，一直以來大陸雖然強，但並不是沒有對手能對他們進行挑戰，華德納、柳承敏都從大陸球員手中摘下奧運金牌過。可是張本智和、林昀儒這些人年輕球員也逼迫如馬龍、許昕這些名將得去調整他們自己的打法。
在混雙結果出來之後，各大媒體洗板的是伊藤美誠的社群網站慘遭出征。有意思的是過去無論是福原愛、還是石川佳純，都深受大陸球迷喜愛，伊藤似乎沒得到師姐們的討人喜歡的真傳。
其實伊藤私下和大陸球員和教練關係相當不錯，被球迷討厭只說明了她真正挑戰了大陸女桌的統治地位。畢竟人們喜歡吉祥物，就是認為他們不具威脅，而僅有152公分的伊藤顯然爆發力十足。
伊藤美誠這一屆已經拿下了1金1銅，而在女團項目上，她則有機會再衝擊一面獎牌。這一屆奧運的「伊藤之亂」還在繼續。