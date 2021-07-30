奧運／陳夢拿下金牌　但東奧的「伊藤美誠之亂」還在繼續

伊藤美誠最終沒有奪得女單金牌，哭得淅瀝嘩啦，但她還有機會爭奪女團金牌。總之，這一次東京奧運桌球項目，她雖然可能不是最出色的球員，但肯定是最具話題的人物。

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女子單打決賽由陳夢對決孫穎莎，說起來決賽的兩位球員能站在奧運賽場上，還真的必須感謝伊藤美誠。就是因為後者造成強大的衝擊力，所以讓自詡為桌球王國的中國大陸在這一屆奧運最終派出和外界預想中完全不同的選手，甚至誇張一點來說——她推動、加速桌球世代的交替。

在里約奧運之後，大陸女桌換血，不過丁寧、劉詩雯一樣在賽場上相當活躍，而朱雨玲、陳夢、王曼昱這些選手開始在國際賽場上獲取榮譽。但當時陳夢的表現並不突出，2017年亞錦賽丟了女單金牌，輸給了平野美宇，還一度讓她陷入低潮。

之後在很長一段時間內，陳夢都與大賽冠軍無緣，亞錦賽、世錦賽、亞運這些冠軍她都無法染指，所以很長一段時間裡，甚至一直都沒有資格參加世界盃的比賽。

本來這次東京，丁寧、劉詩雯、朱雨玲三人是比較被外界看好的代表，而大陸那邊的本來主流的想法也是「丁寧傳承最後一屆，劉詩雯金牌圓夢，朱雨玲養榮譽」。結果因為伊藤美誠的打法風格相對限制這幾位選手——招牌反手彈擊對於防守型球員來說是夢魘——逼迫大陸桌壇開始考慮推出克制伊藤美誠的陳夢和孫穎莎。

陳夢的相持能力以及扛重板的能力強，伊藤美誠則擅長發球節奏變換、以及前三板攻擊，意味著，伊藤美誠若不能壓制陳夢，接下來就會在相持中失去優勢；而節奏一慢下來，陳夢高質量拉球就來了，2019年瑞典公開賽就是很好的例子；而2020年卡達公開賽4:1再敗伊藤，這個微妙時間點，加上疫情導致一些比賽停辦，最終讓她取得了出線權。

而孫穎莎更有趣了，如果說陳夢是有實力、而僅僅是因為個人單打榮譽不夠，所以在人才濟濟的大陸女桌評選中不受青睞，那前者本來根本很難進入東京周期的考慮範圍內。純粹是因為她打伊藤美誠夠出色，加上王曼昱這一兩年起伏較大、面對善於糾纏的對手戰績不那麼讓人滿意，才讓成長幅度巨大的孫「逆轉」成為單打代表。

陳夢奪金後興奮的大喊：「我的時代到來了，終於等到這一天了，這一刻我等很久了。」她終於熬出來了，2019年之前輸過亞錦賽、亞洲盃、

的決賽，世錦賽又被師姐劉詩雯打爆，一度讓人難以想像她會成為奧運單打冠軍，18年之前的時期她甚至有時候連5人團體賽都報不上。但正是在瑞典的那一戰1:3逆轉伊藤美誠後，她完全脫胎換骨，也越打越有自信，最後居然一路拿下了金牌。

可說是日本的「青春風暴」確實攪亂了中國大陸女子桌球的發展計劃，曾經世界第一、世界盃冠軍在手的朱雨玲因為連續被伊藤擊敗，這個經常性大賽的前兩號種子人選，就此突然消失在眾人眼前。相比打法還不成系統的平野美宇，控制好脾氣、越來越沉穩的伊藤美誠目前看起來殺傷力更高。

於是在2021年5月16日，大陸桌協正式公佈的東京奧運會代表名單中，陳夢和孫穎莎的名字首次出現。將近兩個半月後，陳夢成為奧運桌球女單史上最老的冠軍(27)歲。真的要讓人感嘆一切都是命。

而這也說明各國的實力真的非常快速的追上，並開始挑戰了大陸桌球的霸主地位，過往奧運週期也有很多出色的非中國女子對手，但被研究透徹後對她們難有威脅，但這一次選擇如此具有針對性的陳夢、孫穎莎出馬，就說明了很多事情。

而男桌方面，一直以來大陸雖然強，但並不是沒有對手能對他們進行挑戰，華德納、柳承敏都從大陸球員手中摘下奧運金牌過。可是張本智和、林昀儒這些人年輕球員也逼迫如馬龍、許昕這些名將得去調整他們自己的打法。

在混雙結果出來之後，各大媒體洗板的是伊藤美誠的社群網站慘遭出征。有意思的是過去無論是福原愛、還是石川佳純，都深受大陸球迷喜愛，伊藤似乎沒得到師姐們的討人喜歡的真傳。

其實伊藤私下和大陸球員和教練關係相當不錯，被球迷討厭只說明了她真正挑戰了大陸女桌的統治地位。畢竟人們喜歡吉祥物，就是認為他們不具威脅，而僅有152公分的伊藤顯然爆發力十足。

伊藤美誠這一屆已經拿下了1金1銅，而在女團項目上，她則有機會再衝擊一面獎牌。這一屆奧運的「伊藤之亂」還在繼續。