激戰球王樊振東！林昀儒「一句話」陸網嗨炸 微博全讚翻
東奧桌球賽事由我國19歲「天才少年」林昀儒昨（29）對上世界第一中國大陸「世界球王」樊振東，雙方激戰程度讓全台民眾看得捏把冷汗，即使最後林昀儒以8：11敗陣，仍順利挺進銅牌戰，可說是雖敗猶榮。對此，賽後林昀儒面對記者提問如何評價對手樊振東？他一番話讓微博網友也忍不住狂讚。
編輯中心/綜合報導
2021-07-30 08:11:10｜2021-07-30 08:11:19
本場四強賽林昀儒可謂打出史詩級一戰，在奧運賽事利用拿手「反手擰」的實力也讓比賽稱得上是勢均力敵，就連樊振東在賽後也佩服直言「這就是他的打法特點，非常有壓力、威脅，他發揮非常好，展現很高的水準」。
根據陸媒《新京報》報導，林昀儒賽後提到，樊振東壓力比自己大很多，他要做的就只是盡全力去拚，坦言在關鍵球的處理上，自己還比樊振東差得多，是整體實力和經驗的體現；媒體追問要他評價一下對手樊振東，林昀儒則感到有些不好意思，小聲地說「我有資格去評價他嗎？」
林昀儒謙虛的回應，也讓陸網在微博掀起熱議，忍不住稱讚「這是謙虛，是真實力」、「林昀儒真的又沈著、又冷靜，心理素質好，謙虛低調還聰明又機靈，這就是格局啊」、「他真的好聰明」、「寶藏運動員林昀儒前途無量」。
事實上，樊振東受訪時談到年紀小小的對手林昀儒，坦言自己拿下這場比賽有點艱辛，過程中的確非常難受、緊張且膠著，大讚林昀儒「他確實有這樣的實力」，給予極高的評價。（編輯：賴詠璿）