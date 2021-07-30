奧運／東奧最動人一幕　中國球員擁抱重傷的日本羽球選手

東京奧運羽球場上昨天出現最動人的一幕，中國大陸組合陳清晨/賈一凡在以2:1擊敗日本搭檔福島由紀/廣田彩花之後，主動過網去和擁抱，她們也稱讚重傷的廣田彩花、給予她鼓勵，場面相當溫馨。

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作為世界第一女單，「福廣」組合本來被視為能繼承前輩松友美佐紀/高橋禮華的成就，把女雙槳牌留在日本。但沒想到廣田彩花在奧運前夕的一次訓練賽傷到了右膝十字韌帶，爭金夢想幾乎破滅。但由於本次奧運日本是地主國，因此她們最終還是決定賭上生涯，為國家和自己再拚拚看。

本屆賽會福廣組合幾乎只靠著三條腿打球，但依舊堅韌的闖出了小組賽，並和老經驗的印尼組合Greysia Polii/Apriyani Rahayu也打滿了3局才分出勝負，已經展現了最佳的求勝心。

然而廣田的移動畢竟還是受到了傷勢影響，很多球必須要由福島由紀去撲救，導致她們的體力消耗比對手更快，再加上本來就是屬於防守控制型的打法，因此在傷後若不能在前兩局速勝，難以和其他種子組合抗衡。

昨天的比賽她們在後2局明顯氣力放盡，無法再和「陳賈配」抗衡，最終以局數1:2遭到淘汰，也讓日本爭金的夢想只能寄託在最後的女單之上。

不過賽後超越體育結果的一幕出現——賈一凡和陳清晨勝利後，主動走到網子的另一邊安慰福島由紀和廣田彩花，並和她們擁抱致意。這一幕也被場邊《體育日本》的記者給捕捉到，並且記錄下來。

只見當時陳賈走向了廣田，一邊看著他的右膝、並且輕輕觸碰。最後她們互相擁抱、並交換了一些祝福的話語。賽後賈一凡說「日本組合是我們最大的對手，廣田受重傷仍繼續戰鬥，她們已經盡力而為，她們能在場上就已經值得尊敬。」

而這樣的話透過記者傳達到當事人耳中，福島由紀也感性的回應，「聽到這些話真的很高興。我們在球場上是對手，但在場下是好朋友。」廣田則說，「這就是競技體育的魅力，能和中國組合對戰真的讓人開心。」

之後在日本雅虎體育上這篇名為《羽毛跨越國際的互相尊重 中國稱讚福廣組合》標題的報導，立刻衝上了熱門，成為瀏覽率最高的體育新聞，並且有827條回覆留言。

不少日本網友也被這一幕深深感動，紛紛表示：「球員們互相尊重，這真的很棒。這就是體育精神。但另一方面，網路鄉民的表現也讓人感到悲哀，不要動不動就上網攻擊選手」、「這就是奧運會的精神。賽事管理上雖然存在不少問題，但選手們真的是拼盡全力」、「儘管受了重傷，仍然堅持參賽的廣田，還有努力掩護她的福島，最重要的是——他們不以受傷為藉口，福廣呈現了在比賽中最好的一面」、「這種體育精神和友誼是美妙的，不是嗎？」。

廣田彩花預計在奧運會後接受手術，她今年26歲，而福島由紀則是28歲，兩人是否能維持競爭力到巴黎奧運還是未知數。不過她們都很高興是對方陪伴彼此走過這一程。

完成了進軍奧運夢想，雖然結果不如人意，但福島對從絕望的邊緣爬起來的後輩說：「謝謝，妳已經盡力了。我很高興能夠在東京奧運上與妳一起搭檔出賽。」廣田則回應：「我很高興我們能夠全力以赴地比賽，感謝福島學姐。」