吳彥祖一天嗑4餐長肌肉！揪王千源去澡堂玩「赤膊對決」

警匪動作電影《除暴》今（30）日上映，由男神吳彥祖與影帝王千源共同演出，2人為了在銀幕前呈現出結實、壯碩的身材，長達40天不碰油膩食物，一天4餐並大吃雞胸肉補充蛋白質，也會利用拍攝空檔到健身房重訓。

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吳彥祖於《除暴》挑戰反派惡棍角色，將帶領同夥在6年內犯下萬件搶案，成為警方最頭痛的悍匪，而他與王千源正邪大戰的戲碼，拍攝地點竟然是在澡堂。 吳彥祖、王千源在拍這場戲的前40天，幾乎斷絕食物中的油脂和澱粉，一天4餐都吃雞胸肉，吳彥祖笑說：「和王千源早上在劇組拍戲，晚上又會在飯店的健身房碰頭。」而王千源為了身材更加精實，曾為了在片中要演出吃麵的畫面而掙扎，笑說：「這一口澱粉可能會毀了我40天的努力啊！」

吳彥祖透露因為不用變壯，並沒有特別加強進行重量訓練，多半是一些伸展類的動作，但仍練出結實的肌肉，2人在澡堂打到水花四濺，養眼的「肌肉畫面」，讓影迷不禁大嘆：「浴巾怎麼會沒有鬆開呢？」

▲吳彥祖為戲秀身材。（圖／華映娛樂提供）

吳彥祖在《除暴》化身為最狠強盜頭，每次犯案都有仔細的計畫，為達目的完全不擇手段，為了避開警方的追緝，他甚至拿手榴彈給無辜兒童當玩具，就算同夥受傷被留在現場，他仍立刻倒車擊斃對方才離開，十分冷血。

其中一場最受矚目的打戲，就是吳彥祖、王千源在澡堂的「赤膊對決」，為了展現真實、精彩的動作場面，除了勤練身手，更要維持精瘦的身型，不過導演特別要求他們不可以練太壯，「因為這場戲不能像是雷神索爾對戰美國隊長，是90年代華人的身材，不可以吃高蛋白那些營養品，壯如超級英雄就太脫離現實了。」