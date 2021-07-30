NBA／勇士選秀策略大成功　搶走「剛果野獸」還獲優質3D

2021年NBA選秀大會今(30)日開始，金州勇士隊在首輪第7順位選中了Jonathan Kuminga，第14順位則是意外挑到了潛力優質側翼Moses Moody，結果可說是大豐收。

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Kuminga體能勁爆，被譽為是「剛果野獸」，13歲的時來到美國打球，今年也才18歲。他身高203公分，臂展211公分，能打3、4號位，在發展聯盟場均可以得到15.8分7.2篮板2.7助攻。

他速度快、防守潛力出眾，不過投射能力不佳，三項命中率僅38.7/24.6/62%，同時他許多進攻選擇有待商榷，被認為並不是一名下一季馬上就能立刻做出貢獻的球員。

至於Moody則是一名198公的球員，他能打2、3號位，他第一年在NCAA場均16.8分5.8籃板1.6助攻，命中率42.7%，三分命中率35.8%，投籃能力不錯，防守範圍也大，非常適合勇士隊。

事實上之前外傳勇士本來會在第7順位選他，不過最終他們先選了更有發展潛力的Kuminga，並且成功賭到了在第14順位選下Moody的機會，選秀策略大成功。