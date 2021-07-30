高嘉瑜全遭揭露　那Ben呢？簡舒培批柯：罵下屬轉移焦點

台北市廉政委員會27日悄悄在網站上公布好心肝診所及禾馨診所違規施打疫苗的調查報告，其中針對民進黨立委高嘉瑜為了禾馨診所，向衛生局長黃世傑索取疫苗的相關對話紀錄，鉅細彌遺地公布在調查報告中；不過針對代替好心肝診所與台北市副市長黃珊珊協調疫苗相關事務的Ben，真實身份卻沒有在記錄中被揭露，也被民進黨台北市議員簡舒培批評，根本是責罵下屬來轉移焦點。





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簡舒培直言，柯文哲在廉政委員會上，針對好心肝診所違規施打疫苗一事，痛罵衛生局相關人員「那麼困難辭職回家，不要幹好了」，但針對黃珊珊接獲民間友人Ben的通知，與好心肝基金會董事長許金川連絡一事卻隻字未提。





簡舒培強調，對於好心肝案中黃珊珊的角色為何？黃珊珊事先知情好心肝案，為何知情不報？好心肝中間人BEN到底是谁？黃珊珊事發後，搶先在衛生局調查前，與許金川通電話是否違反行政調查原則等，柯文哲完全不聞不問，繼續用大罵基層同仁的「震怒戲碼」來轉移焦點。





簡舒培說，柯文哲變了，廉政委員會的功能也跟著改變了，況且好心肝事件事發至今超過一個月，「公布Ben是誰很難嗎？」簡舒培更以柯文哲怒罵衛生局的說法，來反嗆柯文哲「如果那麼困難，柯文哲市長不如早點辭職回家，不要幹了！」



