藍民調：6成6民眾支持普發現金　政府紓困振興慢半拍

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行政院當前正研擬振興方案，但仍以「振興券」的形式為方向，國民黨指出，去年發放振興三倍券，從設計、印製、發放就花近23億元，等於全台每人多出100元；若發現金直接入帳戶，幾乎零成本且能夠最即時紓困，不用等待印製的時間，也不用拿現金換的繁瑣程序；且國際間的紓困振興方案也多以發現金為主；連執政黨的民代包括立委林俊憲、議員王世堅、前立委鄭寶清等也感受到基層壓力，提出發放現金的呼籲。
國民黨質疑，民進黨政府的紓困措施不完善、振興規劃又慢半拍，讓需要幫助的人民難以獲得即時救援，希望民進黨政府聽進人民的心聲，順應民意，普發現金，助國人儘快度過難關。
根據調查結果顯示，超過6成(62.3%)民眾觀察，台灣目前的疫苗到貨數量以及施打規劃，並不能滿足民眾回復正常生活的需求，只有31％認為可以滿足；對於四個縣市政府聯合向中央申請採購BNT疫苗，行政院卻以「疫苗已經足夠、沒必要」為理由，拒絕這個申請提案，有近6成(59.8%)民眾不認同行政院的說法，僅31.2％表示認同。
此外，根據民調結果，在未來疫情可能成為常態的情況下，高達近7成5(74.6%)認同推行「不在籍投票」，讓民眾即便不在戶籍地也能夠順利投票來行使公民權利，僅19%表示不認同。
這次民調是由國家政策研究基金會委託全國公信力民意調查公司於今年7月20日至22日，以電話訪問方式，配合「CATI2012電腦輔助電話訪問系統」進行抽樣調查，有效樣本為1,069人，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負3個百分點。