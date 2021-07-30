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要阿姨的命！小S叫「兒子」揪林昀儒回家　賈永婕搶下廚

▲小S（左）要「兒子」洪源禧（中）揪林昀儒（右）回家吃飯。（圖／小S臉書、體育署、國訓中心提供）
▲小S（左）要「兒子」洪源禧（中）揪林昀儒（右）回家吃飯。（圖／小S臉書、體育署、國訓中心提供）

記者侯家瑜/綜合報導

2021-07-30 10:44:29｜2021-07-30 10:50:26

東京奧運如火如荼進行中，其中體操國手洪源禧因撞臉藝人小S的小女兒許老三而備受關注，意外成為這次奧運的趣事，小S還頻頻稱對方是「兒子」。而昨（29）日19歲的桌球好手林昀儒也在比賽中表現亮眼，小S再次被煞到，許願洪源禧能揪他回家吃飯，賈永婕看到後也來「參一咖」，喊話會親自下廚。

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▲台灣桌球好手林昀儒在東京奧運男單四強戰出賽。（圖／美聯社／達志影像）
▲林昀儒在東京奧運男單四強戰出賽。（圖／美聯社／達志影像）
▲小S貼出許老三（左）、洪源禧（右）的對比圖。（圖／小S臉書）
▲小S女兒許老三（左）撞臉選手洪源禧（右）。（圖／小S臉書）
小S在臉書上曬出林昀儒、洪源禧的組圖，激動寫下：「小林林昀儒！你怎麼那麼棒啦！簡直要阿姨的命，太精彩了！源禧快約他！這下可能要外燴喔！」賈永婕則留言：「來我家啦，我會親自下廚喔！」2位媽媽爭相替小鮮肉們下廚，掀起熱烈討論，還有網友建議賈永婕乾脆與小S合辦。

▲小S曬出林昀儒（上）、洪源禧（下）的組圖。（圖／小S臉書）
▲小S曬出林昀儒（上）、洪源禧（下）的組圖。（圖／小S臉書）
▲賈永婕喊話會親自下廚。（圖／小S臉書）
▲賈永婕喊話會親自下廚。（圖／小S臉書）
日前郭婞淳奪金，小S也刮目相看，隨後疑似走火入魔，邀請越來越多選手到家裡吃飯：「太棒了郭婞淳舉重女神，跟我兒子一起到我家吃飯，幫英雄們慶功，當然也歡迎勇緯，還有神射3人組…小戴…莊智淵…乾脆全來啦！」網友們看到後，紛紛敲碗中華健兒們能齊聚一堂：「要準備奧運滿漢全席了」、「必須連續擺個一個月的宴席，但為了防疫安全，可能得採取梅花座」、「希望國際巨星可以開『奧運來了』直播流水席，交給S姐了」，還有人發現小S每一張照片都會放洪源禧，她則害羞地回：「兒子嘛！可愛！」

▲郭婞淳為台灣摘下首面金牌。（圖／翻攝郭婞淳IG）
▲郭婞淳為台灣摘下首面金牌。（圖／郭婞淳IG）
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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疫苗不足是中央還是地方的問題？

中央
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100%0%
2021-07-30-2021-08-02

仍有確診，是否應該部分降級而非統一降級？

是，比較嚴重區域仍應維持三級
否，全國統一讓地方因地制宜就好
66.67%33.33%
2021-07-27-2021-07-30
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