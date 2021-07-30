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南京疫情擴散多省！張家界景區關閉、勸返萬名遊客

▲Delta病毒來勢洶洶，南京市所有小區皆實行出入嚴格管控。（圖／翻攝自南京日報）
▲Delta病毒來勢洶洶，南京市所有小區皆實行出入嚴格管控。（圖／翻攝自南京日報）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-07-30 11:26:59

中國30日公布前一日新增64例新冠確診，其中21例為本地病例，分別為江蘇18例，湖南2例和北京1例，以江蘇省會南京市的祿口機場為主的這波疫情，迄今已延燒到安徽、四川、湖南、廣東、重慶等多個省市。其中，著名的旅遊勝地張家界頻頻爆出確診病例的流調軌跡報告，成為此次南京疫情傳播鏈上，另一個受到關注的焦點。

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綜合陸媒報導，中國多地開始出現無南京旅居史的病例，7月28日0時至7月29日12時，北京新增2例京外疫情關聯確診，都是由湖南張家界返京人員。不只北京，四川成都、遼寧大連、湖南常德等多地，也都通報了近期沒去過南京却被感染的病例，而他們的軌跡交集共同指向張家界。

湖南省張家界市28日通報，因本月26日診斷的遼寧省大連市3例無症狀感染者(17日由大連飛往張家界，在南京祿口機場轉機停留約2小時)、7月27日診斷的大連市1例無症狀感染者等病例，在時間和空間上有軌跡交集，共同指向22日晚間的魅力湘西劇場，至少2千名曾在當地觀賞魅力湘西劇場演出的觀眾被匡列為高風險群。

有鑑於和張家界有關的病例越來越多，當地已於29日宣布關閉全部景區，同時呼籲市民暫不要前往當地旅遊。湖南張家界市文化旅遊廣電體育局局長鄧劍29日晚間表示，在張家界仍有754個旅行團、共1.19萬人，已協助安排退費及返鄉，若在回程中因交通工具限制而有不便，將由專用的旅遊巴和工作人員協助。

與此同時，南京的本土確診病例數也在持續增加，目前全市正在分區、分時段開展第3輪全員核酸檢測工作。當局認為，此次疫情是境外輸入、境內擴散，呈現傳播隱匿、傳播範圍廣等特點，傳播鏈條的開端是機場，加上旅遊旺季人員流動頻繁，進一步增加擴散風險。

有陸媒分析後聲稱，目前高度懷疑是國際航班抵達後，在進行消毒及保潔過程中，機場保潔人員自我防護不到位造成感染，進而在保潔人員中形成聚集性傳播，再通過保潔人員傳播到其他機場工作人員和乘客，其最初感染時間應該為7月10日左右，源頭可能是當天從俄羅斯入境的CA910航班。疫情也曝露祿口國際機場存在監管缺位、管理不專業等問題，疫情防控的各項措施沒有落細落實，比如將國際航班和國內航班由原來的分開運營變為統一混合運營，對一線外包人員防控管理不嚴，負責境外和境內的保潔人員沒有區分開；在發現陽性樣本之後，祿口機場對相關人員的防控管理也不到位，導致疫情擴散。

根據《澎湃新聞》報導，江蘇省交通綜合執法局30日已因疫情查控需要，將南京、泰州、南通、蘇州地區22個高速公路收費站出口或入口臨時關閉。

▲南京市展開第3輪全員核酸檢測工作。（圖／翻攝自南京日報）
▲南京市展開第3輪全員核酸檢測工作。（圖／翻攝自南京日報）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

疫苗不足是中央還是地方的問題？

中央
地方
100%0%
2021-07-30-2021-08-02

仍有確診，是否應該部分降級而非統一降級？

是，比較嚴重區域仍應維持三級
否，全國統一讓地方因地制宜就好
66.67%33.33%
2021-07-27-2021-07-30
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