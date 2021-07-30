南京疫情擴散多省！張家界景區關閉、勸返萬名遊客

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湖南省張家界市28日通報，因本月26日診斷的遼寧省大連市3例無症狀感染者(17日由大連飛往張家界，在南京祿口機場轉機停留約2小時)、7月27日診斷的大連市1例無症狀感染者等病例，在時間和空間上有軌跡交集，共同指向22日晚間的魅力湘西劇場，至少2千名曾在當地觀賞魅力湘西劇場演出的觀眾被匡列為高風險群。
有鑑於和張家界有關的病例越來越多，當地已於29日宣布關閉全部景區，同時呼籲市民暫不要前往當地旅遊。湖南張家界市文化旅遊廣電體育局局長鄧劍29日晚間表示，在張家界仍有754個旅行團、共1.19萬人，已協助安排退費及返鄉，若在回程中因交通工具限制而有不便，將由專用的旅遊巴和工作人員協助。
與此同時，南京的本土確診病例數也在持續增加，目前全市正在分區、分時段開展第3輪全員核酸檢測工作。當局認為，此次疫情是境外輸入、境內擴散，呈現傳播隱匿、傳播範圍廣等特點，傳播鏈條的開端是機場，加上旅遊旺季人員流動頻繁，進一步增加擴散風險。
有陸媒分析後聲稱，目前高度懷疑是國際航班抵達後，在進行消毒及保潔過程中，機場保潔人員自我防護不到位造成感染，進而在保潔人員中形成聚集性傳播，再通過保潔人員傳播到其他機場工作人員和乘客，其最初感染時間應該為7月10日左右，源頭可能是當天從俄羅斯入境的CA910航班。疫情也曝露祿口國際機場存在監管缺位、管理不專業等問題，疫情防控的各項措施沒有落細落實，比如將國際航班和國內航班由原來的分開運營變為統一混合運營，對一線外包人員防控管理不嚴，負責境外和境內的保潔人員沒有區分開；在發現陽性樣本之後，祿口機場對相關人員的防控管理也不到位，導致疫情擴散。
根據《澎湃新聞》報導，江蘇省交通綜合執法局30日已因疫情查控需要，將南京、泰州、南通、蘇州地區22個高速公路收費站出口或入口臨時關閉。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。