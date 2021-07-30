COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
2020東京奧運最新訊息
2020東京奧運最新訊息
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

俄實驗艙成功對接國際太空站　小意外一度引恐慌

▲俄羅斯宣布，科學號實驗艙（Nauka）已成功對接國際太空站（ISS）。這項實驗艙計畫一波三折，對接後一度意外啟動推進器，導致整座太空站短暫偏離位置，引發恐慌。（圖／美聯社／達志影像）
▲俄羅斯宣布，科學號實驗艙（Nauka）已成功對接國際太空站（ISS）。這項實驗艙計畫一波三折，對接後一度意外啟動推進器，導致整座太空站短暫偏離位置，引發恐慌。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-07-30 11:47:42

（中央社莫斯科29日綜合外電報導）俄羅斯宣布，科學號實驗艙（Nauka）已於今天成功對接國際太空站（ISS）。這項實驗艙計畫一波三折，對接後一度意外啟動推進器，導致整座太空站短暫偏離位置，引發恐慌。

我是廣告 請繼續往下閱讀
自蘇聯解體後，俄國的太空產業就處於落後，一直努力想要恢復到能與美國匹敵的程度，正試圖促進國內太空產業；然而，今天完成的這項任務卻延遲超過10年。

在完成俄羅斯11年來第一個與國際太空站的實驗艙對接任務後，俄羅斯聯邦太空總署（Roscosmos）署長羅戈辛（Dmitry Rogozin）推文說：「對接完成！」

法新社報導，對接後數小時，科學號實驗艙的推進裝置意外啟動，迫使國際太空站上的工作人員打開俄羅斯艙段的推進器，以抵銷影響。

美國國家航空暨太空總署（NASA）推文表示，科學號實驗艙「不經意且無預警地」啟動了推進器，導致「太空站偏離了45度」，但「救援行動已讓（太空站）復位，全體組員安全無虞」。

NASA載人太空飛行計畫主任陸德斯（KathyLueders）在媒體聯訪中形容這起事件是「扣人心弦的時刻」，並稱許組員讓狀況穩定下來。

NASA還透露，已與國際太空站對接的太空探索科技公司（SpaceX）飛龍號太空艙（Dragon）一度啟動，準備在必要時撤出組員。

在調查進行的同時，波音公司（Boeing）太空船「星際飛機」（Starliner）朝向國際太空站的無人試射任務將從本月30日延後到至少8月3日。

科學號實驗艙接下來需要數月時間和多次太空漫步，才能完全與太空站合為一體。

科學號實驗艙主要用於研究和儲存實驗室設備，也能提供更多儲存空間和新的水氧再生系統，改善站上俄羅斯艙段太空人的生活條件。

國際太空站1998年正式建站，俄羅斯、美國、加拿大、日本及歐洲太空總署（European Space Agency）都有參與，這也是俄羅斯與西方合作的僅存少數計畫之一。

國際太空站分為兩部分，一部分是俄羅斯段（Russian Orbital Segment, ROS），其餘由美國等夥伴合力運作。（譯者：曾依璇/核稿：嚴思祺）1100730

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

疫苗不足是中央還是地方的問題？

中央
地方
90.76%9.24%
2021-07-30-2021-08-02

您滿意目前居住縣市的疫苗施打率嗎

滿意
不滿意
31.25%68.75%
2021-07-30-2021-08-02

您覺得台灣奧運獎金多嗎？

不多
55.56%44.44%
2021-07-30-2021-08-02
您認為高嘉瑜協助禾馨診所向北市府索討疫苗，這是施壓還是轉達陳情？

您認為高嘉瑜協助禾馨診所向北市府索討疫苗，這是施壓還是轉達陳情？

繼續作答
哪個奧運天菜的顏值在你心中是TOP1？

哪個奧運天菜的顏值在你心中是TOP1？

繼續作答
即時
推薦閱讀