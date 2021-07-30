疫情衝擊市場攤販生計　中市議員：為攤商請命

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賴佳微指出，中央流行指揮中心規範進出市場都得實施人流管制等防疫措施，加上民眾也都「宅在家」，逐漸習慣使用線上訂購，或改到大賣場一次採買，以致傳統市場生意仍面臨窘境。
賴佳微表示，全世界都因為疫情影響改變生活型態，但市府的紓困政策或振興方案卻沒有跟著調整，難道說好的滾動式檢討都是說好聽的嗎？
蔡耀頡表示，在三級警戒期間，攤商因政府防疫規範都自主停業，這兩個月來更是零收入，生計也都面臨困難。現今雖已降級陸續恢復營業，但進出市場及夜市仍需保持社交距離，或只能外帶不能內用等防疫規範，難免降低民眾到市場及夜市消費意願。期盼市府能理解基層攤商所遇困難，並因應情勢變化而調整政策，以減緩基層小民的經濟壓力。
另外，議員也指出，現在各縣市都積極地在推出新的紓困及振興方案，為了能解決攤商困擾，例如高雄就在之前推出的「好家載」政策上加碼抽獎活動，來吸引民眾在地消費；台北市也與外送平台業者結合，只要透過外送平台訂購傳統市場生鮮商品，不但送到家還補助25-50%外送費，這不但讓市場生意回升20-30%，也藉此協助攤商多元銷售。市府應即刻檢討政策，並隨即調整，才是真正的「藥方」與「補帖」。
經發局表示，市府年初考量新冠肺炎疫情尚未穩定，推出公有市場1至6月使用費9折措施，直至中央流行疫情指揮中心宣布，5月19日全國疫情警戒升至三級，市府再擴大紓困動能，推出「紓困十方」，其中經發局經管42處公有市場、17處委外市場及11處攤販集中區，共5800位攤商(販)，無須申請，立即適用6月至9月使用費5折優惠。
此外，經發局更加碼紓困道路型夜市，使用規費全額減免，以最務實的方式，減緩攤商的經濟壓力，並增加紓困3處公有市場附屬委外停車場租金，紓困金額合計約3千162萬元，另配合防疫政策暫停營業的市場，停業期間免收使用費，任何防疫紓困措施皆視疫情發展滾動式調整。