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疫情衝擊市場攤販生計　中市議員：為攤商請命

▲受疫情影響，傳統市場及夜市更是受到嚴重衝擊。中市民進黨議員要求市府應體恤基層攤商，協助攤商度過難關。(圖／江肇國服務處提供2021.7.30)
▲受疫情影響，傳統市場及夜市更是受到嚴重衝擊。中市民進黨議員要求市府應體恤基層攤商，協助攤商度過難關。(圖／江肇國服務處提供2021.7.30)

記者柳榮俊/台中報導

2021-07-30 11:33:03｜2021-07-30 13:35:09

新冠肺炎疫情三級警戒降為二級，各行各業皆受影響，其中傳統市場及夜市更是受到嚴重衝擊。今(30)台中市民進黨議員江肇國、賴佳微、蔡耀頡表示，市府日前所推出「紓困十方」或「振興大補帖」對於租金減免、緩繳等相關方案期程只至九月，恐仍無法減少攤商經濟壓力，要求市府應體恤基層攤商，將紓困措施延長至年底，甚至評估免收，以協助攤商度過難關。

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江肇國表示，疫情影響以來，重創國內傳統市場及夜市買氣，甚至三級警戒期間，許多市場及夜市因配合防疫規範已休市兩個月，幾乎沒有辦法過生活。現在雖然已降為二級警戒，部份攤商也恢復營業，但民眾的消費習慣改變或心理仍謹慎等因素，市場人流依舊無明顯回升。市府應苦民所苦、體恤攤商，將紓困方案可以延長至年底，甚至參照高雄市免收租金、使用費、規費等來協助攤商度過難關。

賴佳微指出，中央流行指揮中心規範進出市場都得實施人流管制等防疫措施，加上民眾也都「宅在家」，逐漸習慣使用線上訂購，或改到大賣場一次採買，以致傳統市場生意仍面臨窘境。

賴佳微表示，全世界都因為疫情影響改變生活型態，但市府的紓困政策或振興方案卻沒有跟著調整，難道說好的滾動式檢討都是說好聽的嗎？

蔡耀頡表示，在三級警戒期間，攤商因政府防疫規範都自主停業，這兩個月來更是零收入，生計也都面臨困難。現今雖已降級陸續恢復營業，但進出市場及夜市仍需保持社交距離，或只能外帶不能內用等防疫規範，難免降低民眾到市場及夜市消費意願。期盼市府能理解基層攤商所遇困難，並因應情勢變化而調整政策，以減緩基層小民的經濟壓力。

另外，議員也指出，現在各縣市都積極地在推出新的紓困及振興方案，為了能解決攤商困擾，例如高雄就在之前推出的「好家載」政策上加碼抽獎活動，來吸引民眾在地消費；台北市也與外送平台業者結合，只要透過外送平台訂購傳統市場生鮮商品，不但送到家還補助25-50%外送費，這不但讓市場生意回升20-30%，也藉此協助攤商多元銷售。市府應即刻檢討政策，並隨即調整，才是真正的「藥方」與「補帖」。

經發局表示，市府年初考量新冠肺炎疫情尚未穩定，推出公有市場1至6月使用費9折措施，直至中央流行疫情指揮中心宣布，5月19日全國疫情警戒升至三級，市府再擴大紓困動能，推出「紓困十方」，其中經發局經管42處公有市場、17處委外市場及11處攤販集中區，共5800位攤商(販)，無須申請，立即適用6月至9月使用費5折優惠。

此外，經發局更加碼紓困道路型夜市，使用規費全額減免，以最務實的方式，減緩攤商的經濟壓力，並增加紓困3處公有市場附屬委外停車場租金，紓困金額合計約3千162萬元，另配合防疫政策暫停營業的市場，停業期間免收使用費，任何防疫紓困措施皆視疫情發展滾動式調整。

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