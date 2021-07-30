疫情衝擊市場攤販生計　中市議員：為攤商請命

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經發局表示，市府年初考量新冠肺炎疫情尚未穩定，推出公有市場1至6月使用費9折措施，直至中央流行疫情指揮中心宣布，5月19日全國疫情警戒升至三級，市府再擴大紓困動能，推出「紓困十方」，其中經發局經管42處公有市場、17處委外市場及11處攤販集中區，共5800位攤商(販)，無須申請，立即適用6月至9月使用費5折優惠。

此外，經發局更加碼紓困道路型夜市，使用規費全額減免，以最務實的方式，減緩攤商的經濟壓力，並增加紓困3處公有市場附屬委外停車場租金，紓困金額合計約3千162萬元，另配合防疫政策暫停營業的市場，停業期間免收使用費，任何防疫紓困措施皆視疫情發展滾動式調整。