侯友宜滿意度80.4%、國民黨21.9%　黨中央成縣市長包袱

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該人士表示，在現今社會氛圍中，若沒有民意支持一切都是空談，因此黨中央領導階層應思維歸零、打掉重練，重新定位黨的功能。黨主席不應再扮演指揮者，而是轉變為耕耘者。
該人士舉例，在防疫階段，侯市府信任度、滿意度從緩步上升一路飆破8成，過程中黨中央為何不參考新北市的做法、延續侯友宜的各項呼籲，當侯在部分議題打得很漂亮，「黨中央、立院黨團為何不跟著做？」，針對防疫政策、疫苗不足、醫療資源分配等等議題，在地方防疫記者會一結束，就應該立即呼應、延續話題，砲口統一對外，同時幫助其他聲勢較弱的縣市首長，讓14縣市資源共享、打團體戰。
他再舉例，當初黨中央串連地方市府購買疫苗，時機點早已經錯過，侯友宜怎麼會跟進？連時間點判斷都不正確，黨高層還想領導縣市府，縣市長最起碼民意基礎過半數，國民黨中央卻是討厭度過半，高層應好好反思、重新定位。
國民黨立委林為洲也指出，從侯友宜的高支持度可知，民眾不會單純因爲政黨色彩而產生信任上的偏見，但縣市長的施政滿意度難以回流到黨中央，進而提升政黨支持度，因此，黨中央及立院黨團都應好好檢討，如何能提升人民、支持者對藍營的關注與認同。
不過，針對江啟臣被溫和派質疑荒腔走板、噌聲量，另一邊的深藍支持者批評他無作為，陷入窘境，黨內人士也替他說話，表示基層及支持者給予很多壓力，認為黨中央該做些什麼、發動抗爭，但國民黨除了在資源上有困難，也擔憂塑造出不理性、偏激的形象，由於支持者期待很高，即使困難度不小，黨中央仍會盡所能回應這些聲音。