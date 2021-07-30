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侯友宜滿意度80.4%、國民黨21.9%　黨中央成縣市長包袱

▲新北市長侯友宜滿意度民調躍居全國第一。（資料照／新北市政府提供）
▲新北市長侯友宜滿意度民調躍居全國第一。（資料照／新北市政府提供）

記者羅婉庭／台北報導

2021-07-30 11:35:41｜2021-07-30 13:12:43

新北市長侯友宜在《遠見》公布縣市長施政滿意度調查中，獲得81.5％的滿意度，躍居全國第一，反觀國民黨，在台灣民意基金會最新民調中，支持度僅21.9%。對此，一名新北地方人士指出，黨主席江啟臣應反思，為何國民黨縣市長們在許多議題上不願意跟進黨中央，最主要原因是「跟黨中央站在一起注定輸」，由民調分析，黨中央恐怕已經成為縣市長的包袱。

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「沒有自知之明怎麼帶兵打仗！」該地方人士表示，國民黨核心幹部到現在沒有認清自己是非常弱勢的政黨，而縣市長肩上扛著民意，整日戰戰兢兢、步步為營，講直白一點，黨中央恐怕是執政縣市的包袱。他進一步強調，黨主席應該要改變心態，由「服務」取代「領導」，在政策、議題上配合地方首長，且以檯面下穿針引線取代大動作號召行動。

該人士表示，在現今社會氛圍中，若沒有民意支持一切都是空談，因此黨中央領導階層應思維歸零、打掉重練，重新定位黨的功能。黨主席不應再扮演指揮者，而是轉變為耕耘者。

該人士舉例，在防疫階段，侯市府信任度、滿意度從緩步上升一路飆破8成，過程中黨中央為何不參考新北市的做法、延續侯友宜的各項呼籲，當侯在部分議題打得很漂亮，「黨中央、立院黨團為何不跟著做？」，針對防疫政策、疫苗不足、醫療資源分配等等議題，在地方防疫記者會一結束，就應該立即呼應、延續話題，砲口統一對外，同時幫助其他聲勢較弱的縣市首長，讓14縣市資源共享、打團體戰。

他再舉例，當初黨中央串連地方市府購買疫苗，時機點早已經錯過，侯友宜怎麼會跟進？連時間點判斷都不正確，黨高層還想領導縣市府，縣市長最起碼民意基礎過半數，國民黨中央卻是討厭度過半，高層應好好反思、重新定位。

國民黨立委林為洲也指出，從侯友宜的高支持度可知，民眾不會單純因爲政黨色彩而產生信任上的偏見，但縣市長的施政滿意度難以回流到黨中央，進而提升政黨支持度，因此，黨中央及立院黨團都應好好檢討，如何能提升人民、支持者對藍營的關注與認同。

不過，針對江啟臣被溫和派質疑荒腔走板、噌聲量，另一邊的深藍支持者批評他無作為，陷入窘境，黨內人士也替他說話，表示基層及支持者給予很多壓力，認為黨中央該做些什麼、發動抗爭，但國民黨除了在資源上有困難，也擔憂塑造出不理性、偏激的形象，由於支持者期待很高，即使困難度不小，黨中央仍會盡所能回應這些聲音。

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民調中心

疫苗不足是中央還是地方的問題？

中央
地方
90.76%9.24%
2021-07-30-2021-08-02

您滿意目前居住縣市的疫苗施打率嗎

滿意
不滿意
31.25%68.75%
2021-07-30-2021-08-02

您覺得台灣奧運獎金多嗎？

不多
55.56%44.44%
2021-07-30-2021-08-02
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