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名家論壇》張銘祐／振興跟紓困是兩件事情

▲國民黨團召開記者會批政府紓困無感，應普發現金。（圖／國民黨團提供）
▲國民黨團召開記者會批政府紓困無感，應普發現金。（圖／國民黨團提供）

文/張銘祐

2021-07-30 11:38:53

很多人把振興跟紓困淌在一起，不是自己搞不清楚就是刻意製造混淆，比如桃園市議員提議要普發給桃園市民五千元「現金」，變成桃園市政府要找一百多億的財源，隨然議員們的表決通過也只是提議權，並沒有行政權，所以沒有實質的意義，但這五千元現金並不會刺激到內需市場。

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而國民黨在這個時候希望能夠普發「一萬元」現金，而行政院提出放大過去振興卷的倍數，刺激國內內需市場，這是兩件事情：給你現金，讓你繳交房租、貸款、繳交學費，真正解決務實性所需；一千元買振興卷，逼你去買消費性商品、食物，造成經濟性「內需」刺激。這是完全不一樣意義，到底給現金你會不存下來？

正國會的派系立委多次招開線上或實體記者會，針對產業提出相關「紓困」無論是交通業得稅金減免與補貼、要求油電凍漲、對觀光業紓困（銀行通融貸款），最近一次是談到餐飲業，經濟部統計處公布6月餐飲業營業額為383億元，年減39.9％，為有統計資料以來最大減幅。

餐館業也年減40.4％，自從三級警戒以來禁止內用，導致餐廳聚餐、大型宴會…. 等造成以此為主的餐廳營收下滑；飲料店業更是年減38.8％。要求行政院能夠針對這幾項，做出放寬紓困，其中更大膽提出「再一次的紓困補貼」，這一系列的補貼，是讓產業在這次疫情影響下，能夠減少虧損支撐下去，建議政府即刻研處「餐飲業第二波紓困」，放寬條件、加速補貼。

『也懇請行政院納入評估』，尤其放寬貸款認定、實質性的減免稅金、給予租金補助… 等等，對於產業「紓困」非常重要，尤其上一波紓困，問題相當多很多小店家並沒有實質性的被補助到，而且警戒不斷延伸下失業潮可能才剛開始。主計處公布6月失業率攀升至4.8%、失業人數達57萬人。

接下來7、8月畢業季，畢業新鮮人投入職場，失業率會持續走高，很多人要開始面對學貸，甚至很多民眾要面對小孩子要上學的學費問題，綜合以上這些要靠現金去支撐生活進行「紓困」，這些人或產業經營者，根本不可能發現金還會存下來的可能性，真的要如蔡英文總統說的要做滾動式的檢討，希望這些呼籲能讓入蘇院長及行政團隊能夠聽到。  

並不是發現金就是不負責任，而是有效地去發放，而另外就是台灣的經濟還近在面對後疫情時代的來臨，怎麼樣讓外資活絡、內需低落的環境能夠平衡，當然贊成行政院要用「振興卷」放大倍數，去採買。尤其接下來就是開學潮、中秋節、甚至聖誕節到過年，如果這段時間，能夠讓內需市場可以擴大，刺激產業循環，也會增加就業率的帶動。

後疫情時代除了疫苗施打的普及率要快速提升外，對於後疫情時代的台灣產業要繼續扎根、自營商如何在艱困環境中生存，這時候更需要政府能夠提供資源，真正紓困到需要紓困的對象，這雖然是治標不治本，但有當務之急的必要，但也絕對不能跟隨傻傻分不清楚的國民黨，以為普發現金就可以刺激消費。

●作者：張銘祐／政治評論員

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至: opinion@nownews.com

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