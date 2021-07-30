疫情降級賭徒手癢群聚　屏警布線破獲依法究辦

中央流行疫情指揮中心才宣布自本周二起全國調降為二級警戒，賭客已開始蠢蠢欲動，市場內買菜顧客絡繹不絕，內部竟開設職業賭場，屏東縣警察局督察科與屏東警分局共同於29日11時許在和生市場內查獲游姓等23人職業大賭場，現場查扣撲克牌、骰子等賭具及賭資共計新臺幣141萬5千2百元等證物，全案依賭博罪移送法辦。
記者黃正忠／屏東報導
2021-07-30 14:56:54
日前警方獲報在屏東市和生市場內疑似有把玩「九仔生」職業大賭場，經屏東縣警局督察科與屏東警分局探訪人員多日埋伏探查，於(29日)持屏東地方法院搜索票前往查緝到案。
該賭場主持人利用鬧市藏身，警方到場喝斥不要動，現場主持人、賭客20多人當場傻眼，該賭場利用市場人流量大作為掩護，在疫情第二級警戒期間無視防疫規定竟大賭特賭，遭警方一舉搗獲，現場還有賭客未配戴口罩，警方也依違反防疫規定函請衛生權責單位裁罰。
屏東警分局長劉清俊表示，游姓場主利用防疫期間警力較為吃緊時經營賭場，然治安工作一刻也不得鬆懈，法律也沒有假期，本分局在防疫期間仍積極投入治安工作，不讓僥倖之徒有機可趁，此次搗破職業賭場，也還給民眾一個乾淨、清新的社區環境。
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