藍縣市不照順序施打致疫苗荒　綠委：把預約的人當白痴

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羅致政以新北市狀況做說明表示，上周五板橋里長就收到區公所通知，每個里有10劑AZ疫苗可以施打，然後就造冊送到接種站，跳開唐鳳的系統，簡單講，當有些人預約不到，卻透過每個里報10個名額，板橋126里就有將近1000多個名額能施打，這樣當然不公平。
羅致政也說，新莊有里長也收到通知，新莊聯合醫院出現大批人潮在外面施打，聯合醫院的說法是也不知道為甚麼這些人跑來這邊施打，看他們排隊淋雨就同情給他們施打，這是謊言。羅說，事實上新莊、三重里長都收到簡訊，三重聯醫緊急通知下午時間50歲以上聯合醫院AZ疫苗免預約，這對預約不到的人來說，真的很不公平，而且顯然不是民眾，這是公務體系通知他們跑來就可以，不但製造亂象與民怨，甚至造成群聚風險。
羅也說，三峽衛生單位也傳給里長，無論是否有預約都可以到衛生所施打疫苗，這對預約系統當然造成混亂，如果新北市這麼做，就應該由市長、衛生局在記者會公開宣布，私下傳簡訊給里長，打亂施打節奏，多打一些不在預約系統的人，那中央是照預約系統人數給予劑數、瓶罐，這難怪會出現預約打不到、沒辦法預約等情況。
另黨團幹事長劉世芳、副幹事長黃世杰以分別說明南投縣與雲林縣也有類似情況。劉世芳說，南投跳出來講要跟中央要疫苗，這非常不可取；黃世杰也說， 把施打預約不到怪中央，停止預約說中央提供疫苗不到，但根本沒有依照原來規劃，私下通知、跳過預約系統打疫苗，這打亂疫苗施打順序計畫，也讓全國疫苗調度出現很大問題。