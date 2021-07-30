迎降級 台中百貨Outlet整合線上線下搶攻父親節商機

疫情降級後的第一個周休假日，台中百貨業及Outlet Mall卯足勁刺激買氣；麗寶Outlet砸出千萬元振心COUPON券吸客；台中大遠百趁年中慶祭3大優惠，中友搶父親節商機，好康一籮筐。台中新光三越回饋會員，開啟APP免消費可直接領取酬賓券。此外，各家強推線上線下同步服務，滿足消費者不出門也能享受血拼樂趣。





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逾2個月的三級警戒，麗寶樂園看準民眾悶壞了，不等政府發放振興券，大手筆砸出千萬振心COUPON券，自7月31日至8月8日，每日限量放送2千份，每份600元振心消費券，其中5張百元券，消費百貨滿千折百抵用，另2張50元券，餐飲消費滿千可折50元。





▲台中麗寶樂園好玩好買又好吃，走一趟能滿足各種需求，歡樂一整天。（圖／麗寶提供）

麗寶Outlet Mall表示，全民瘋東奧，消費者可使用「600元振心消費券」添購運動裝備、鞋、包、服飾，館內運動休閒品牌NIKE、adidas、Under Armour、SKECHERS等超過40家，以Outlet價滿千再折百；全館同步舉行「Summer Sale 折扣夏嚇叫」活動，慶祝七夕情人節，館內累積消費滿1,314元贈摩天輪搭乘5折券2張。





日曜天地OUTLET號召黃淑琦、DOUCHANGLEE、La Feta、DLEET等20大女裝設計師品牌，即日起至8月9日，推出名牌樣版衣及絕版品全面1折起出清會，不但提供線上購物、宅配到府服務，並針對愛逛街顧客提供「預約安心購」及好禮二選一加碼好康。即日起至8月31日事先預約逛街，當日消費滿500元即享點數雙倍送或是越光米餐盒乙個，好禮二擇一！





▲台中日曜天地號召20多家設計師名牌，即日起下殺一折起出清。（圖／日曜天地提供）

搶攻父親節檔期商機，中友百貨即日起至8月1日，單筆消費滿3,000元即贈200元電子購物券、點數放大折抵。8月2日至8月9日，美食餐廳單筆滿888元，即可享家族點數200點折200元，另增設6,000份獨家好禮相送。





此外，中友百貨APP整合線上線下活動，會員點數、電子購物券、商品禮券等，皆能同步於百貨及購物網累積與使用。活動期間持中友APP會員行動條碼，不限金額消費即可獲得幸運號碼1組，有機會抽中「格上租車-4hr專車接送+5星級菁鑽住宿券」、「EZCast Beam J2微型投影機」等好禮。





▲中友百貨衝業績，防疫也不鬆懈，全館設有防疫宣導員指引保持社交距離。（圖／中友百貨提供）

回饋百萬會員支持，台中新光三越即日起至8月2日推出《超級會員禮賓週》，會員於活動期間開啟新光三越APP，即可獲得酬賓券，最高5千元酬賓券免消費直接入手，且於線上線下皆可消費折抵！





▲台中新光三越回饋會員，開啟APP免消費直接可領取酬賓券。（圖／新光三越台中店提供）

不僅如此，新光三越更聯手女性服飾、男性商品、運動休閒、女鞋、兒童商品共五大業種，推出史上最強夏換季！超過200大服飾、鞋款獨家折扣，讓會員購物消費搭配酬賓券，省錢超有感。







台中大遠百年中慶即日起至8月22日登場，趁著降級祭出3大優惠搶客；一是抵用券買千送百超歡喜，男女童及家用單筆滿6,800加送100等。二是銀行信用卡刷卡送好禮，凡持11大銀行信用卡於全館，單筆刷6,800元並分6期送200元等。





▲台中大遠百年中慶登場，流行服飾5折起開賣。（圖／台中大遠百提供）

三是HAPPY GO點數快閃超回饋，即日起至8月9日年中慶首12天，持HAPPY GO卡加身分證件正本，可換200元百貨服飾券1張。疫情降級，台中大遠百恢復營業時間，平日11時至22時、假日10時30分至22時。