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民進黨疫苗配額說惹議　藍營黨團批：汙衊、損壞國民黨

▲侯友宜表示，何博文議員已經提出檢舉，誰說的誰負責，只要查出有違法的情事，一定依法送辦。（圖／記者陳志仁攝，2021.07.30）
▲侯友宜表示，何博文議員已經提出檢舉，誰說的誰負責，只要查出有違法的情事，一定依法送辦。（圖／記者陳志仁攝，2021.07.30）

記者陳志仁／新北報導

2021-07-30 12:27:03

免預約施打疫苗的風波持續延燒，遭質疑好心肝翻版！國民黨新北市議會黨團書記長周勝考不滿的指出，議員何博文、戴瑋姍稱有官員私下透露，「有疫苗的額度可給議員」，是汙衊、損壞國民黨，要求新北市長侯友宜徹查此事；侯友宜回應，請政風處調查並依法送辦。

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▲周勝考不滿的指出，議員何博文、戴瑋姍稱有官員私下透露，「有疫苗的額度可給議員」，是汙衊、損壞國民黨。（圖／記者陳志仁攝，2021.07.30）
▲周勝考不滿的指出，議員何博文、戴瑋姍稱有官員私下透露，「有疫苗的額度可給議員」，是汙衊、損壞國民黨。（圖／記者陳志仁攝，2021.07.30）
 

周勝考今（30）日在市政總質詢時，對民進黨議員質疑板橋區有醫院偷打疫苗的風波，反問何博文議員是否要問陳時中，「陳時中說過沒有透過網路的預約，但合乎規定造冊施打的長者，可到醫療院所現場掛號施打」；何博文無視中央指揮中心宣布的規定，硬要給侯友宜扣帽子，完全抹殺醫護人員防疫辛苦。

周勝考認為，何博文、戴瑋姍在市議會的質詢時指出，「議員有疫苗的配額」，這是睜眼說瞎話，戴瑋姍甚至在接受電視台採訪還說，「民進黨都有額度了，國民黨會更多」，這是「汙衊、損壞國民黨人格」，要衛生局長陳潤秋說明、查清楚；陳潤秋回應，「沒有（議員有疫苗的配額）」。

周勝考批，民進黨議員不向中央爭取經費給新北，反而逆向操作的潑糞、噴口水，在雞蛋裡挑骨頭民，到底是政治還是防疫問題，市民都看得很清楚；蔡明堂議員則要求侯友宜，向中央建議將瑞德西韋、單株抗體納入健保的給付，趕快爭取讓第一線的義消與救護志工打疫苗，及嚴查企業利用疫情將高薪員工裁員。

侯友宜表示，何博文已經提出檢舉，也已經要求政風處去調查，到底區公所誰有疫苗可以提供給議員，誰說的誰負責，只要查出有違法的情事，一定依法送辦；另也會向中央建議將瑞德西韋、單株抗體納入健保的給付，第一線的義消與救護志工則已列入第七類施打，並請勞工局嚴查企業是否假藉疫情來裁員。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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