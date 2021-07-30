民進黨疫苗配額說惹議　藍營黨團批：汙衊、損壞國民黨

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周勝考今（30）日在市政總質詢時，對民進黨議員質疑板橋區有醫院偷打疫苗的風波，反問何博文議員是否要問陳時中，「陳時中說過沒有透過網路的預約，但合乎規定造冊施打的長者，可到醫療院所現場掛號施打」；何博文無視中央指揮中心宣布的規定，硬要給侯友宜扣帽子，完全抹殺醫護人員防疫辛苦。
周勝考認為，何博文、戴瑋姍在市議會的質詢時指出，「議員有疫苗的配額」，這是睜眼說瞎話，戴瑋姍甚至在接受電視台採訪還說，「民進黨都有額度了，國民黨會更多」，這是「汙衊、損壞國民黨人格」，要衛生局長陳潤秋說明、查清楚；陳潤秋回應，「沒有（議員有疫苗的配額）」。
周勝考批，民進黨議員不向中央爭取經費給新北，反而逆向操作的潑糞、噴口水，在雞蛋裡挑骨頭民，到底是政治還是防疫問題，市民都看得很清楚；蔡明堂議員則要求侯友宜，向中央建議將瑞德西韋、單株抗體納入健保的給付，趕快爭取讓第一線的義消與救護志工打疫苗，及嚴查企業利用疫情將高薪員工裁員。
侯友宜表示，何博文已經提出檢舉，也已經要求政風處去調查，到底區公所誰有疫苗可以提供給議員，誰說的誰負責，只要查出有違法的情事，一定依法送辦；另也會向中央建議將瑞德西韋、單株抗體納入健保的給付，第一線的義消與救護志工則已列入第七類施打，並請勞工局嚴查企業是否假藉疫情來裁員。
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