飛虎隊成立80週年　空軍拍影片致敬「永遠的英雄」

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適逢「飛虎隊」成立80周年紀念，空軍原訂8月中旬在花蓮空軍基地內舉行慶祝活動，但受到新冠肺炎疫情影響，改由國防部軍聞社透過「莒光園地」製作紀念專題。29日首播節目中，邀請美國在台協會（AIT）軍事合作辦公室主任葛沛迪（Brady Crosier）上校，由他代表美方追懷飛虎隊事蹟，同時說明印太區域情勢與台美軍事合作重要性。
飛虎隊的正式名稱為「中華民國空軍美籍志願大隊」（American Volunteer Group，縮寫AVG），由美國退休飛官陳納德所創立，他向美國陸軍、海軍與陸戰隊航空隊招募了約100名自願飛行員，以及另外招募200多名地勤人員，在中國與緬甸戰區協助抗日。
「中華民國空軍美籍志願大隊」之所以稱之為「飛虎」有相當多說法，包括由於中國大陸內地居民從未見過鯊魚，於是誤將漆著鯊魚嘴的P-40戰機稱作「飛老虎」。第二天昆明出版的一家報紙上便使用「飛老虎」一詞來形容志願隊的美援飛機；另一說是國民政府要員宋子文早在志願隊成立以前，就已經在徵求志願隊的隊徽標誌了，決定採用了老虎圖案，因為有「如虎添翼」的意涵。
飛虎隊成立時間相當短，從1941年12月至1942年7月，僅有不到一年時間。國民政府與美方認為至少擊落與地面摧毀299架，但是日方僅承認有110多架遭摧毀。
為了表彰這些飛行員的貢獻，美國政府1992年宣佈承認於志願航空隊服務等同於在美軍服役，飛虎隊的老兵亦可獲得退役軍人待遇，並於1996年獲頒發獎章。陳納德在國民政府1949年撤退來台之後，更協助建立民航局，並因為堅定的反共立場，曾遭到中國大陸否定其飛虎隊史實。
飛虎隊堪稱中華民國與美國軍事合作的典範，國民政府發給飛虎隊員的「來華助戰」飛行夾克至今仍為許多航空迷所收藏，湯姆克魯斯主演的電影「捍衛戰士」（Top Gun）中，也身穿復刻版本的「來華助戰」飛行夾克。
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