助攻楊勇緯拿下第一銀 美女醫用雷射針灸舒緩選手的痛
中華健兒在2020東京奧運陸續奪牌拿下好成績，在中華隊隨隊隊醫中，高雄長庚中醫部郭純恩醫師則利用「雷射針灸」協助台灣運動健兒斬獲佳績，拿下台灣第一面銀牌的柔道好手楊勇緯，在賽前就已進行過雷射針灸治療，奧運賽事期間雷射針灸也協助緩解選手過度使用或急性損傷的肌腱炎、拉傷等狀況。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-07-30 13:08:01｜2021-07-30 14:19:20
高雄長庚中醫部蔡明諺部長表示，雷射針灸（laser acupuncture）是融合傳統中醫與現代醫學的治療，早在1970年代在歐洲已發展低能量雷射治療，並應用於臨床，同時雷射針灸則突破了傳統針灸的侷限，其優點包含無痛與便利，更能廣泛應用在各種疾病，特別在運動醫學的部分，雷射針灸中心的多位專業中西醫師，藉由雷射針灸的豐富臨床經驗來幫助世界級的專業運動員獲取佳績。
中華隊隨隊隊醫郭純恩表示，雷射光束會以電磁波的方式在人體內累積能量以刺激穴位、關節、肌肉等，但卻不會產生熱能及痛感，也不會影響選手的肌力。隨隊期間選用比較簡便的雷射儀器，在場館、醫務室處理選手過度使用或急性損傷的肌腱炎、拉傷等狀況，不殘留傳統針灸後的酸軟感，也不會有傷口，是能幫忙比賽前後疲勞恢復、減緩疼痛的工具。