聯亞疫苗EUA審查進度 陳時中：有19批正待補件中
近期高端公司的國產COVID-19已加入公費疫苗平台，外界關注另一家國產疫苗聯亞的審查進度。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（2）回應，目前聯亞已經做了19批號，目前相關緊急授權EUA的審查仍待補件當中。
記者賴志昶／台北報導
2021-08-02 15:47:09
衛福部食藥署今日公布，首4批高端公司生產的高端新冠肺炎疫苗（MVC COVID-19 Vaccine），已於7月30日傍晚完成核發封緘證明書，現正於倉儲進行檢驗封緘作業；經完成封緘的疫苗，即可交由疾病管制署進行後續疫苗接種作業。
另外，今日指揮中心記者會上，有媒體關注，另一家國產疫苗聯亞的審查進度。「一切看科學證據能否說服專家而定。」陳時中強調，目前聯亞做了19批的批號，並已檢驗完成，目前還一些資料需要補件；這些申請EUA的疫苗產品，如果能夠通過審核，是希望能直接合法上市，所以要預作準備。
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