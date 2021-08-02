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聯亞疫苗EUA審查進度　陳時中：有19批正待補件中

▲全國自6月15日起，陸續為各年齡層長者施打疫苗。示意圖，非聯亞疫苗。（圖／NOWnews資料照）
▲全國自6月15日起，陸續為各年齡層長者施打疫苗。示意圖，非聯亞疫苗。（圖／NOWnews資料照）

記者賴志昶／台北報導

2021-08-02 15:47:09

近期高端公司的國產COVID-19已加入公費疫苗平台，外界關注另一家國產疫苗聯亞的審查進度。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（2）回應，目前聯亞已經做了19批號，目前相關緊急授權EUA的審查仍待補件當中。

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衛福部食藥署今日公布，首4批高端公司生產的高端新冠肺炎疫苗（MVC COVID-19 Vaccine），已於7月30日傍晚完成核發封緘證明書，現正於倉儲進行檢驗封緘作業；經完成封緘的疫苗，即可交由疾病管制署進行後續疫苗接種作業。

另外，今日指揮中心記者會上，有媒體關注，另一家國產疫苗聯亞的審查進度。「一切看科學證據能否說服專家而定。」陳時中強調，目前聯亞做了19批的批號，並已檢驗完成，目前還一些資料需要補件；這些申請EUA的疫苗產品，如果能夠通過審核，是希望能直接合法上市，所以要預作準備。

▲新冠肺炎本土感染爆發全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews今日新聞製表，8月2日）
▲新冠肺炎本土感染爆發全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews今日新聞製表，8月2日）
 

▲新冠肺炎本土感染爆發累計確診14378例。（圖／NOWnews今日新聞製表，8月2日）
▲新冠肺炎本土感染爆發累計確診14378例。（圖／NOWnews今日新聞製表，8月2日）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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