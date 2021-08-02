94.8萬人何時能打到高端？陳時中：等有5、60萬劑再分配
中央流行疫情指揮中心今（2）日公布，截至今日下午1時為止，已有94.8萬人有意願接種高端疫苗。至於民眾何時才能打到國產疫苗？指揮中心指揮官陳時中今強調，目前僅有20幾萬高端，要分配會有很大問題，等到供貨量有約有5、60萬，就會再來分配。
記者賴志昶／台北報導
2021-08-02 16:27:12
陳時中說，目前有非常多的國人認為次單位疫苗是很好的選擇，畢竟次單位疫苗發展時間比較久，但目前高端僅有現在20多萬的量，現在施打的的話在分配上會有很大的問題，帶如果未來有了基本分配量的話，會盡快來進行。
陳時中指出，疫苗的進貨問題變數很多，不一定是疫苗驗證就會成功，畢竟高端疫苗比較新，製程相對較不穩定，相關技術文件需要補件的可能性還滿高的，所以他也無法掌握，等到高端有到貨一定量後，會盡快跟大家報告。
至於有那些劑量後，供貨就會相對穩定？陳時中稱，僅有20幾萬確實很難分，但如果有了5、60萬後，就有一定量能來分配。
他再次強調，高端這是新的疫苗，在製程上相對需要驗證，封緘檢驗上的變數比較大，「但我們的態度就是檢驗封緘是絕不含糊，這是沒有辦法的事」。
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