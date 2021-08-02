8／9後將進一步鬆綁？陳時中：維持一定警戒是必然的

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陳時中強調，預計在8月9日後，防疫措施不會有大幅改變，當然以目前情況來說，措施不會再加緊，但會看這段期間有關團體的反應與需求，再請各主管單位檢討；主要檢討是兩方面，第一是看團體提出的需求是否合理，第二是看能否遵守相關防疫規定，再加上應變處置能否足夠。
至於這是否意味著二級警戒會延續？「解封大不易。」陳時中表示，如果看到這幾天國際與周邊國家的疫情情況，就知道要非常提高警覺，其中在泰國、馬來西亞是每日確診1萬多例；新加坡每日1千多例；澳洲也有每日200多例；以色列準備要為民眾施打第三劑疫苗，也是每日有一、兩千例。
陳時中認為，不管疫苗是打到多少程度，如果解封降到一定程度，看起來還是會有另一波疫情再起，所以一定要維持一定程度的管理措施，再配合疫苗，才會達到很好的防疫效果，因此8月9日維持一定警戒是必然的。
另外，外界也相當關心KTV等八大行業何時才會鬆綁，陳時中說，對八大行業感到「很抱歉」，要看雙北近日開放飲食內用後，疫情是否會發生變化，再來談論是否開放八大行業；至於抓娃娃機等選物店，指揮中心是希望有專人看顧，但業者說這樣的營業成本上難以負荷，會再看看是否放個乾洗手，再請外包或專人定時巡視與消毒，這部分會再請經濟部跟相關業者溝通。
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