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8／9後將進一步鬆綁？陳時中：維持一定警戒是必然的

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（30）日舉行記者會，說明國內防疫情形。圖為資料照。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（30）日舉行記者會，說明國內防疫情形。圖為資料照。（圖／指揮中心提供）

記者賴志昶／台北報導

2021-08-02 15:12:40

隨著本土疫情日趨穩定，外界也相當關注8月9日後是否還會再進一步鬆綁防疫措施。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（2）回應，「解封大不易」，從周邊國家疫情來看，還是需要維持一定的管理措施，再能達到防疫效果，因此8月9日維持一定警戒是必然的。

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陳時中指出，確診案數這幾個禮拜比較少，上上禮拜大約平均約每日15人，未知感染源也降到相當零星，目前已約連續20日沒有超過10例是未知感染源，上禮拜未知感染源案例更是降到每日5例；當然上禮拜疫情情況，不能代表是疫情警戒從三降到二的實際情形，要看這禮拜或下禮拜的情況而定。

陳時中強調，預計在8月9日後，防疫措施不會有大幅改變，當然以目前情況來說，措施不會再加緊，但會看這段期間有關團體的反應與需求，再請各主管單位檢討；主要檢討是兩方面，第一是看團體提出的需求是否合理，第二是看能否遵守相關防疫規定，再加上應變處置能否足夠。

至於這是否意味著二級警戒會延續？「解封大不易。」陳時中表示，如果看到這幾天國際與周邊國家的疫情情況，就知道要非常提高警覺，其中在泰國、馬來西亞是每日確診1萬多例；新加坡每日1千多例；澳洲也有每日200多例；以色列準備要為民眾施打第三劑疫苗，也是每日有一、兩千例。

陳時中認為，不管疫苗是打到多少程度，如果解封降到一定程度，看起來還是會有另一波疫情再起，所以一定要維持一定程度的管理措施，再配合疫苗，才會達到很好的防疫效果，因此8月9日維持一定警戒是必然的。

另外，外界也相當關心KTV等八大行業何時才會鬆綁，陳時中說，對八大行業感到「很抱歉」，要看雙北近日開放飲食內用後，疫情是否會發生變化，再來談論是否開放八大行業；至於抓娃娃機等選物店，指揮中心是希望有專人看顧，但業者說這樣的營業成本上難以負荷，會再看看是否放個乾洗手，再請外包或專人定時巡視與消毒，這部分會再請經濟部跟相關業者溝通。

▲新冠肺炎本土感染爆發累計確診14378例。（圖／NOWnews今日新聞製表，8月2日）
▲新冠肺炎本土感染爆發累計確診14378例。（圖／NOWnews今日新聞製表，8月2日）
 

▲新冠肺炎本土感染爆發全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews今日新聞製表，8月2日）
▲新冠肺炎本土感染爆發全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews今日新聞製表，8月2日）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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