《飢餓》回歸！峮峮自爆「有點嗨」 豆花妹焦慮到失眠
綜藝節目《飢餓遊戲》回歸了！主持陣容包含孫協志、王仁甫、許孟哲、豆花妹和峮峮，相隔多時恢復外景錄影，峮峮坦言和畢業旅行一樣，興奮到睡不著：「我昨晚就有點嗨！」相比峮峮，豆花妹則是焦慮到睡不著，透露太習慣待在家，突然間要出外景會反而會緊張，擔心自己錄影時的表現。
記者侯家瑜/綜合報導
2021-07-31 09:00:00
為了防疫，製作單位下令大家錄影前都要做PCR，許孟哲坦言等待結果的過程十分折磨：「我會幻想，如果陽性的燈亮了，我要怎麼去面對這一切，如果確診除了不能工作，還有我的家人們。」而孫協志和王仁甫防疫期間都鮮少出門，所以對於檢測結果都老神在在。
許孟哲日前迎來36歲生日，透露一直忘記餐廳都還沒開放內用，原已經找好餐廳，才被老婆趙孟姿提醒，最後買了海鮮回家煮火鍋，除了吹生日蠟燭，他還特別提到：「還有買榴槤，在我們家榴槤是很重要的一環。」
近來東京奧運十分火熱，主持群也都有關注賽事，孫協志大讚桌球好手莊智淵：「因為這應該是他最後一次穿上中華隊，一個運動員20年都奉獻在球場上、為國家在比賽，光精神就夠讓人敬佩了。」而王仁甫則是忘不掉「舉重女神」郭婞淳的笑容：「她那個笑容是在國際比賽上比較少看到的，我覺得她是在享受這個比賽的成就感，那個笑容我覺得很珍貴。」身為冰球國手的許孟哲，這次反而想關注籃球比賽，至於會不會想教女兒打冰球，許孟哲表示會以學溜冰為主，冰球的話則看她的意願。
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