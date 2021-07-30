嚴防偷渡成疫情破口　管碧玲將提案：抓到就關3年以上

國際疫情仍然嚴峻，近來傳出確診者偷渡欲進入我國，讓國境的控管再度受到重視。民進黨立委管碧玲今（30）日透過臉書表示，為嚴防偷渡成為疫情破口，下會期一開議她就會提案修法，只要偷渡者抓到就關3年以上，還可能沒收船舶與設備，更將溯及既往，以重罰嚇阻偷渡，全力防堵疫情。

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管碧玲表示，日前《外交家》雜誌宣稱台灣再度戰勝疫情，從每日確診病例發展看起來，台灣內部守住疫情算是做到了。這段時間以來全國人民高度配合防疫，在69天降回二級，但國際間病毒不僅仍在肆虐，還不斷變異為更具傳播性的病毒，一波波感染難以平息，讓她不禁擔心境外移入的管制，會不會產生漏洞。

管碧玲說，守好境外太重要了，看到各國在變種病毒肆虐下，疫情延燒再度威脅經濟，台灣完全不能鬆懈。她說，台灣可以用最嚴格的邊境防疫措施，在機場、港口阻擋變種病毒襲擊，可是蓄意在這段期間闖關的偷渡，最容易成為變種病毒入侵的大破口；7月20日台南查獲的偷渡，船上11人高達6人確診，研判可能皆為Delta變種病毒，情形不可謂不嚴重。

管碧玲強調，面對疫情期間的偷渡，目前只能用現行法處置，她認為不夠。她說，現行法令對偷渡行為，沒有「抓到就關」的設計，或3年以下、或5年以下，抓到了不必關的所在多有，甚至去年九月最近一件36人偷渡的判決，勾結人蛇集團的船長竟緩刑免關。

管碧玲表示，她認為必須在疫情這個非常時期，以特別法的嚴厲條款，對偷渡這種可能的防疫破口，加倍重罰。她提案用「抓到就關」的「3年以上」刑罰，赫阻犯罪，並且溯及既往到今年8月1日。

管碧玲表示，她在下會期一開議就會提出，於肺炎防治特別條例增訂對偷渡及協助偷渡營利者的重罰。由於下會期開議後，要到10月中旬才有可能處理法案，因此她提案增訂條款，將抓到就關，還可以沒收船舶、設備的條款，回溯至8月1日起實施。

管碧玲說，8月1日開始，膽敢偷渡危害全國人民健康與性命就試試看，「如果我的法案過了，你們就嚴重了」。