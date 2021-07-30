嘉義工廠出現10人群聚感染！78人已採檢

指揮中心今（30）日公布國內出現21例本土個案，其中嘉義某工廠出現群聚感染事件，目前共9人確診，已採檢78人，51人列為居家隔離，27人自主健康管理或監測，而居家隔離者全數送往集中檢疫所。





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指揮官陳時中表示，嘉義出現9例職場群聚，已經採驗78人，員工相對少，不過染疫的人算滿多的，職場裡面看到指標個案有9個，加上同住家人，研判感染發生在職場裡有段時間，可能有些是在北部感染，案15743是源頭，出現有症狀然後採檢確診，相關職場相關人員全部都列為居家隔離。





陳時中進一步說明，另外有一個尚未編列案號，3第一次採檢的時候，檢測是陰性，不過抗體是陽性，那所以我們過了一天再採，現在是變成是PCR也是陽性，從他的抗體陽性跟相對的CT值比較高，，研判起來有可能是從他開始傳播，那進一步調查後發現又到北部參加聚會，不過這些相關衍生一調現在正在進行中。





另外整體案子有兩位是同住家人，其他人都已經列為居家隔離，目前採檢78人，51人列為居家隔離27人自主健康管理或監測，居家隔離這次對還是採用再集中檢疫所，避免群聚擴大。





▲指揮中心公佈嘉義縣某職場群聚案最新狀況。（圖／指揮中心提供）

▲7月30日新增21例本土個案，以嘉義縣增加9例群聚案為最多。（圖/NOWnews製表)