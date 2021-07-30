Delta病毒肆虐南京擴及15省　專家：疫苗無法根除疫情

中國境內新冠肺炎（COVID-19）疫情再度延燒，這一波從江蘇省南京市爆出的Delta變種病毒疫情來勢洶洶，光是在南京就有將近180人確診感染，更蔓延至15省26市。由於絕大多數民眾都已經接種疫苗，外界再度質疑中國疫苗效力，有當地居民直言「新冠疫苗真的沒什麼用」，上海復旦大學教授也表示「新冠疫苗不能根除疾病流行」。





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根據《自由亞洲電台》報導，南京市衛生健康委員會表示，截至29日上午，已經有171例確診病例在南京市第二醫院湯山院區治療，其中有13例確診病例由輕型轉為普通型，3粒由普通型轉為重型，目前病情上平穩。2例無症狀感染者目前也在南京市第二醫院湯山院區集中隔離。





目前南京的社區處於當局管控狀態，其中大部分地區居民不能隨意出外走動。有南京網友拍到，當局正在湯山建立臨時醫院，來接收當地感染患者。





一名南京民眾周寧向《自由亞洲電台》透露，「這一次的感染患者當中，目前確診171例中，有九成以上的都打了新冠疫苗」，直言「這個疫苗真的沒什麼用」。





雖然中國新冠疫苗接種比例高，但疫情仍死灰復燃。上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏表，若是將祿口機場作為一個爆發點來看，這一波疫情是循著航空線路向各個地區擴散。而這一次南京的疫情，以及上次的廣州疫情，都是在民眾接種疫苗之後感染。如果以「減緩傳播」和「降低致死率」為目標，疫苗可以達到一定的保護作用，但是若是「清零」以及「根除疾病流行」，可能是目前疫苗不能達到的目標。









