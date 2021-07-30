打過疫苗也會快速散播Delta病毒　美CDC更新口罩守則

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一位聯邦衛生官員透露，CDC之所以更新戴口罩守則，建議完整接過種疫苗的民眾到了疫情熱區，仍應於室內配戴口罩，是因檢視過相關研究數據下的結論。在這之前，美國CDC曾於5月表示，完整接種疫苗的美國人，在多數情況下，不需於室內戴口罩，但面對Delta的快速傳播，政策方向也出現改變。
CDC的報告聲稱，Delta變體的傳播性與水痘差不多，每個病患平均會傳染給8到9個人(R0值)，遠高於原始毒株的R0值2，相較之下Delta幾乎像是另一個全新病毒，即使已接種疫苗的人在感染後，體內病毒量也與未接種疫苗者相近，一樣容易傳染給他人。
根據約翰霍普金斯大學的數據，美國過去一週，平均每天新增病例超過61300例，遠高於6月22日達到的今年最低日增確診數(11299例)。
雖然Delta讓疫苗在預防感染或傳播方面的效力被打上問號，但仍能降低感染機率，且能有效預防90%以上的重症機率，因此拜登政府近日更積極祭出多項措施，軟硬兼施，就是希望鼓勵還沒去打疫苗的民眾，盡快接種新冠疫苗，別讓防疫功虧一饋。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。