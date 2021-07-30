嘉義縣爆發工廠9人群聚！翁章梁：感染源應在萬華

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翁章梁說，在28日晚上11點，接受到嘉義市確診個案的感染足跡後，便連夜開起疫調工作，該案目前有老闆、老闆娘與5名員工，再加上員工的6歲女兒以及另外一位員工的母親染疫，初步密切接觸者中匡列43位採檢，已知2位確診。
翁章梁說明，從疫調、發病者的日期跟PCR檢測推敲，該案為剛剛開始的感染事件，其中一名員工在檢測過程中被驗出有抗體反應，追溯其過去足跡，發現7月中旬以前都住在台北萬華，7月16日返回台中住處，7月18日抵達嘉義水上工廠上班，推論其為感染源頭。
為因應工廠染議案，翁章梁表示，即日起到8月6日為止，提升嘉義縣的防疫措施，嘉義縣禁止餐廳、夜市內用，全面僅提供外帶，縣政府的公有場館不對外開放，公祭暫停，取消縣府、區公所活動。至於未來將要防疫升級，會再做滾動式檢討。
翁章梁也指出，7月31日開始將在太保市的長庚舊醫學大樓、水上鄉的南靖國小、梅山的大南國小、中埔的三和活動中心，以及水上鄉的北回歸線太陽館設置大型篩檢站，包括確診者的鄰居、村裡的群聚點、高危險的相關人員以及與確診者相同足跡且有疑似症狀者，都可以前往篩檢。
嘉義縣政府也公布確診者足跡，包含水上鄉的南和村滿福堡早餐店、水上大樹藥局、水上舊農會前商店街、楊仁德診所、水上圓環旁早餐店、生活品百貨五金大賣場、佑興診所，竹崎鄉的永泰藥局、林光診所，一名確診者也曾回到位於溪州村的娘家。
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