致災降雨要來了！陳其邁高規格防汛成立三級應變中心

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中央氣象局預報7月31日開始南部地區因西南氣流及低壓帶影響，有陣雨或雷雨，且易有短延時強降雨及局部豪雨等級以上降雨發生可能。農業局提醒農友，多加留意最新天氣資訊，嚴防豪雨、加強維護田區畦溝及排水通暢，並注意自身採收安全。陳其邁出，水利局在前一波豪雨過後，已完成抽水機整備、滯洪池排空等作業；環保局在近日加強側溝清淤工作；消防局也確保救災裝備整備完畢，隨時可應變災情發生。
陳其邁也特別提醒市民朋友：這波豪雨從平地到山區都有可能發生災情。請大家記得做好相關整備，沒事盡量待在家，如須出門也請留意路況。各區公所也有提供沙包提供領取。如有災情請隨時撥打119，市府將第一時間出動排除。
同時正值採收期的番石榴、紅龍果等果品或適逢收穫期之蔬菜目，農業局為減輕強降雨及豪雨影響，也提醒農友們，適時採收並清除田間殘枝使排水順暢；至於二期水稻仍為分蘗盛期，請加強田區排水，做好各項防災準備、注意雨後疫病防治及作物營養管理，以減少農作物災害及財產損失。
農業局強調，未來將持續注意相關天氣變化及農損情況，也請農友可上高雄農來訊瞭解最新防災告警情形，農友若因豪雨造成農作物損失，也請向當地區公所通報，以利公所查報。