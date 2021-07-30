莫德納僧多粥少！陳時中曝第二劑變數：但第四輪AZ一定夠
我國疫苗分配問題因為民眾對廠牌的喜好增加變數，指揮中心指揮官陳時中今（30）日於記者會上表示，莫德納疫苗剩餘數量會盡量保留給第二劑，不過若之後的混打研究證明其他種組合，也可能有其他搭配，另外第四輪疫苗施打有傳出院所貨量不足，陳時中則說，「第四輪的預約保證都一定購，只是調配上有時間落差」。
記者黃仁杰／台北報導
2021-07-30 15:35:57｜2021-07-30 16:02:43
台灣民眾對於莫德納疫苗有偏好，目前還是有396萬國人非莫德納不打，只不過除了到貨量不足以支應，第二劑的施打數量是否足夠可能也是問題，陳時中回應，莫德納目前的剩餘數量還是會盡量保留給第二劑的需求施打。
然而還是會有其他變數，陳時中說明表示，根據相關科學證據跟經驗建議，目前還沒列入首劑打莫德納的組合，因此在安排上僅會使用約總量的一半作為第一劑施打，「但這個之後會不會我也不敢說」，不過AZ有混打組合，所以會計畫性安排。
另外目前正在進行第四輪疫苗接種，不過地方政府紛紛傳出因為疫苗見底而暫停施打的消息，陳時中則表示，第四輪的AZ疫苗預約施打為103萬劑，數量一定足夠，不過有觀察到醫院在調配上有時間落差，會盡量改善，而這也是各地施打院所的通案情形，但第五輪就會朝手頭上現有的疫苗進行施打，畢竟供貨吃僅的狀況依然存在。
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