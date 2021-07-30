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政府沒照顧好台灣運動員？球評反掀殘酷現況：請仔細回想

▲東京奧運正如火如荼的進行中。（示意圖／翻攝twitter.com/Tokyo2020）
▲東京奧運正如火如荼的進行中。（示意圖／翻攝twitter.com/Tokyo2020）

編輯中心/綜合報導

2021-07-30 15:50:37

東京奧運正如火如荼的進行中，也有不少成功奪牌的台灣小將獲得民眾熱情支持。由於先前曾爆發運動員乘坐經濟艙等爭議，有不少人在此時格外關注運動員的權益。對此，知名球評石明謹則揭露台灣體育界的殘酷現況，希望大眾能從日常生活的習慣中「仔細回想」反思。

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知名足球球評石明謹撰文提到，「其實體育大國有兩種，一種是國家出無限資源，像養軍隊一樣養運動員，專門培養一些專項，佔有絕大優勢，例如俄羅斯、中國，還有一些東歐、中東國家；另一種是用龐大的自由市場來養運動員，例如英、美、日本，他們有非常龐大的職業運動，非常可怕的基層運動人口，每個人在運動都投入龐大資本，運動員是全國的人在養，國家的資源只是左手輔助而已」。

▲2020東京奧運，我國「舉重女神」郭婞淳替我國摘下本屆首金，也是我國奧運史上第6金。（圖／美聯社）
▲2020東京奧運，我國「舉重女神」郭婞淳替我國摘下本屆首金，也是我國奧運史上第6金。（圖／美聯社）
他隨後也分享國外的體育經濟規模，包含英超的轉播權利金為什麼這麼高？因為看的人多，而且全是付錢看比賽的，歐洲國家盃決賽，英國有3100萬人收看，換算成包括廣告在內的商業利益，可以養活多少足球員？所以英國不用擔心沒有足球員，第一是滿街的足球員，人人可以踢上一腳，隨便挑也有人才，然後每個人看電視轉播、去酒吧消費、買足球週邊、送孩子去學踢球，這些都是每天付出的成本，而且是全國一起付出，所以不管英國有沒有拿到冠軍，這個國家的足球就是強，當然，其他許多國家也是如此。美國的籃球、棒球就算在奧運吃鱉，還是世界最強，而且比其他國家強百倍以上，因為他的市場就是這麼可怕，就是有這麼多人打棒球，就是有這麼多人把錢花在籃球上，職業選手拿的薪水嚇死人，這些錢那來的？就是美國人人打棒球打籃球看比賽，人人把生活中的收入每天投注在其中。

最後石明謹也分析台灣的現況，「在台灣有很多人，在大型運動會期間，就喜歡高喊運動員的權益，說政府不照顧運動員，但是是否應該仔細回想，你的收入，有多少是花在運動上面？你有付費看各種運動賽事嗎？你有固定參與運動活動並消費嗎？你有跟你的孩子家人實際參與運動嗎？如果你一個月花不到100元在運動上面，你的家裡沒有人參與運動，你怎麼敢批評國家沒有照顧運動產業，沒有讓運動員有穩定的生活呢？」（編輯：潘毅）

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2021-07-30-2021-08-02
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