政府沒照顧好台灣運動員？球評反掀殘酷現況：請仔細回想

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他隨後也分享國外的體育經濟規模，包含英超的轉播權利金為什麼這麼高？因為看的人多，而且全是付錢看比賽的，歐洲國家盃決賽，英國有3100萬人收看，換算成包括廣告在內的商業利益，可以養活多少足球員？所以英國不用擔心沒有足球員，第一是滿街的足球員，人人可以踢上一腳，隨便挑也有人才，然後每個人看電視轉播、去酒吧消費、買足球週邊、送孩子去學踢球，這些都是每天付出的成本，而且是全國一起付出，所以不管英國有沒有拿到冠軍，這個國家的足球就是強，當然，其他許多國家也是如此。美國的籃球、棒球就算在奧運吃鱉，還是世界最強，而且比其他國家強百倍以上，因為他的市場就是這麼可怕，就是有這麼多人打棒球，就是有這麼多人把錢花在籃球上，職業選手拿的薪水嚇死人，這些錢那來的？就是美國人人打棒球打籃球看比賽，人人把生活中的收入每天投注在其中。
最後石明謹也分析台灣的現況，「在台灣有很多人，在大型運動會期間，就喜歡高喊運動員的權益，說政府不照顧運動員，但是是否應該仔細回想，你的收入，有多少是花在運動上面？你有付費看各種運動賽事嗎？你有固定參與運動活動並消費嗎？你有跟你的孩子家人實際參與運動嗎？如果你一個月花不到100元在運動上面，你的家裡沒有人參與運動，你怎麼敢批評國家沒有照顧運動產業，沒有讓運動員有穩定的生活呢？」（編輯：潘毅）