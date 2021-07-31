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專訪／SF9打歌服布料薄　「零底線」裸背腹肌露點沒關係

▲SF9新歌宣傳服裝太性感，成員坦言為了藝術「沒有設限」。（圖／SF9臉書、스브스케이팝 / SBS KPOP YouTube）
▲SF9新歌宣傳服裝太性感，成員坦言為了藝術「沒有設限」。（圖／SF9臉書、스브스케이팝 / SBS KPOP YouTube）

記者陳雅蘭/台北-首爾連線報導

2021-07-31 21:00:00

由仁誠、永彬、在允、達淵、路雲、朱豪、太陽、輝映和澯熙9人組成的韓團SF9，7月發行專輯《TURN OVER》回歸樂壇，他們抽空接受《NOWnews今日新聞》越洋專訪，9人此次新歌舞蹈融合性感服裝，裸背、秀腹肌甚至露點都有，將「藝術」發揮至極的表演掀起討論，成員太陽就解釋原因，坦言只要站上舞台，就不會設限太多。

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▲SF9新歌造型顛覆「只有女生才能耍性感」的刻板印象。（圖／華納）
▲SF9新歌造型顛覆「只有女生才能耍性感」的刻板印象。（圖／華納）
SF9這次新歌《Tear Drop》打歌服布料單薄，每週登上音樂節目的造型總是驚豔觀眾，露腰、秀腹肌、裸背甚至到露點都有，顛覆並非只有女生才能耍性感的印象，問起成員願意為藝術犧牲到何種程度？此次宣傳「露最多」的太陽代表回答，他說：「並沒有刻意設下底線，站上舞台的時候我不想設限。」而提到Tear Drop，大家回憶最後一次流淚的回憶，仁誠自認理性感性兼具，表示：「我最近看綜藝節目都看到哭！」 

太陽這次為了宣傳豁出去，其實其他成員也有小露一番，大家也選出最性感與不性感的代表，在允、達淵、朱豪都覺得9人各有特色，無法比較；永彬稱讚太陽站上舞台後，眼神跟舞蹈十分到位、無人能敵；仁誠投給在允，笑說：「 倒三角的身材性感，非常驚人！」他自嘲身材是隊裡最不性感的，只有眼神勉強過關；路雲也稱讚太陽性感，認為澯熙外表溫和，無法與性感畫上等號；輝映跟澯熙皆欣賞太陽的好身材，澯熙更說仁誠是帥氣型而非性感；被大家一致認同性感爆棚的太陽，則謙虛表示輝映也有性感美，「團裡沒有不性感的成員，大家都很性感！」 

▲太陽此次服裝是團中露最多的一員。（圖／스브스케이팝
▲太陽是此次服裝是團中露最多的一員。（圖／스브스케이팝 / SBS KPOP YouTube、KBS WORLD TV YouTube）
SF9新專輯名稱《TURN OVER》有著「即使是悲慘結局，也不會屈服既定的命運」意思，問起大家在做每一件事情前，會曾因為考慮太多、預設立場而遲遲不敢動作嗎？永彬笑說無法克服「撒嬌」，自認勇氣指數只有5分，仁誠充滿自信表示：「即使考慮太多，我也不會放棄，我會堅持挑戰到最後去克服它，因為機會是不會再來的！」在允透露會因狀況不同而定；達淵給自己打滿分的說：「我每天都不想運動，很掙扎。但我還是持續認真地做！」路雲坦言會在意他人眼光而遲遲不敢動作，導致最後放棄；朱豪不喜歡後悔的感覺，是屬於「現在就去做的類型」，太陽亦認同看法，表示：「我絕不放棄！」而輝映坦言自己總是站在十字路口抉擇許久；澯熙沒有舉例，但自認不夠勇敢，勇氣指數給自己打了5分，期許未來能更進步。 

南韓近期新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情再度失控，確診人數連日破千例，首都圈4級防疫警戒宣布延至8月8日，在允透露因為疫情關係，自己漸漸會下廚料理，路雲表示疫情過去後，第一件想做的事是出國；在允同時向台灣的粉絲喊話，要大家待在家欣賞SF9的作品，乖乖等疫情過去；輝映也建議大家看電影打發時間。SF9新專輯《TURN OVER》已在台數位發行。

▲▼仁誠（上圖，下起）、永彬、在允、達淵、路雲、朱豪、柳太陽、輝映、澯熙各個身材保養得宜。（圖／華納）
▲▼仁誠（上圖，下起）、永彬、在允、達淵、路雲、朱豪、太陽、輝映、澯熙各個身材保養得宜。（圖／華納）
▲▼仁誠（上圖，下起）、永彬、在允、達淵、路雲、朱豪、柳太陽、輝映、澯熙各個身材保養得宜。（圖／華納）
▲▼仁誠（上圖，下起）、永彬、在允、達淵、路雲、朱豪、柳太陽、輝映、澯熙各個身材保養得宜。（圖／華納）
▲▼仁誠（上圖，下起）、永彬、在允、達淵、路雲、朱豪、柳太陽、輝映、澯熙各個身材保養得宜。（圖／華納）
▲▼仁誠（上圖，下起）、永彬、在允、達淵、路雲、朱豪、柳太陽、輝映、澯熙各個身材保養得宜。（圖／華納）
▲▼仁誠（上圖，下起）、永彬、在允、達淵、路雲、朱豪、柳太陽、輝映、澯熙各個身材保養得宜。（圖／華納）
▲▼仁誠（上圖，下起）、永彬、在允、達淵、路雲、朱豪、柳太陽、輝映、澯熙各個身材保養得宜。（圖／華納）
▲▼仁誠（上圖，下起）、永彬、在允、達淵、路雲、朱豪、柳太陽、輝映、澯熙各個身材保養得宜。（圖／華納）
▲▼仁誠（上圖，下起）、永彬、在允、達淵、路雲、朱豪、柳太陽、輝映、澯熙各個身材保養得宜。（圖／華納）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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