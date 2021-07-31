專訪／SF9打歌服布料薄　「零底線」裸背腹肌露點沒關係

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SF9這次新歌《Tear Drop》打歌服布料單薄，每週登上音樂節目的造型總是驚豔觀眾，露腰、秀腹肌、裸背甚至到露點都有，顛覆並非只有女生才能耍性感的印象，問起成員願意為藝術犧牲到何種程度？此次宣傳「露最多」的太陽代表回答，他說：「並沒有刻意設下底線，站上舞台的時候我不想設限。」而提到Tear Drop，大家回憶最後一次流淚的回憶，仁誠自認理性感性兼具，表示：「我最近看綜藝節目都看到哭！」
太陽這次為了宣傳豁出去，其實其他成員也有小露一番，大家也選出最性感與不性感的代表，在允、達淵、朱豪都覺得9人各有特色，無法比較；永彬稱讚太陽站上舞台後，眼神跟舞蹈十分到位、無人能敵；仁誠投給在允，笑說：「 倒三角的身材性感，非常驚人！」他自嘲身材是隊裡最不性感的，只有眼神勉強過關；路雲也稱讚太陽性感，認為澯熙外表溫和，無法與性感畫上等號；輝映跟澯熙皆欣賞太陽的好身材，澯熙更說仁誠是帥氣型而非性感；被大家一致認同性感爆棚的太陽，則謙虛表示輝映也有性感美，「團裡沒有不性感的成員，大家都很性感！」
SF9新專輯名稱《TURN OVER》有著「即使是悲慘結局，也不會屈服既定的命運」意思，問起大家在做每一件事情前，會曾因為考慮太多、預設立場而遲遲不敢動作嗎？永彬笑說無法克服「撒嬌」，自認勇氣指數只有5分，仁誠充滿自信表示：「即使考慮太多，我也不會放棄，我會堅持挑戰到最後去克服它，因為機會是不會再來的！」在允透露會因狀況不同而定；達淵給自己打滿分的說：「我每天都不想運動，很掙扎。但我還是持續認真地做！」路雲坦言會在意他人眼光而遲遲不敢動作，導致最後放棄；朱豪不喜歡後悔的感覺，是屬於「現在就去做的類型」，太陽亦認同看法，表示：「我絕不放棄！」而輝映坦言自己總是站在十字路口抉擇許久；澯熙沒有舉例，但自認不夠勇敢，勇氣指數給自己打了5分，期許未來能更進步。
南韓近期新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情再度失控，確診人數連日破千例，首都圈4級防疫警戒宣布延至8月8日，在允透露因為疫情關係，自己漸漸會下廚料理，路雲表示疫情過去後，第一件想做的事是出國；在允同時向台灣的粉絲喊話，要大家待在家欣賞SF9的作品，乖乖等疫情過去；輝映也建議大家看電影打發時間。SF9新專輯《TURN OVER》已在台數位發行。
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