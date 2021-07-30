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藍委分析江啟臣連任困境　嘗試改革卻陷深淺藍角力戰

▲國民黨主席江啟臣面臨黨內改革派與守舊派的思維拔河。　（圖／記者林柏年攝）
▲國民黨主席江啟臣面臨黨內改革派與守舊派的思維拔河。　（圖／記者林柏年攝）

記者羅婉庭／台北報導

2021-07-30 16:02:39｜2021-07-30 16:14:29

國民黨主席選舉白熱化，一名不具名國民黨立委分析江啟臣的窘境，疫情期間，江啟臣數回合議題攻防與行動，被溫和派選民質疑荒腔走板，另一側的深藍支持者則批評他軟弱無聲量，讓江陷入兩難；同樣的，在改革國民黨的路上，也面臨黨內改革派與守舊派的思維拔河，至今任期即將結束，外界仍看不到亮眼的成績單。

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該立委表示，去年國民黨大敗陷入困境，江啟臣勇敢接下主席之位，扛起重任。但是國民黨百年大黨的屬性，更加凸顯出江是國民黨有史以來最年輕、資歷最淺、最沒執政基礎的黨主席，且他本身人格特質也不是強硬領導者，黨與黨主席兩邊都要時間調適。他強調，江啟臣過去只要面對區域選民，現在要面對的是黨的歷史、文化與群眾，很難馬上轉換。

該立委說，過去這一年多，江啟臣身邊的人都知道他已經非常努力，遇到非常多挑戰，面對號召力不足的質疑，江需要更多時間建立黨的發展與黨內威望，他也認為，江啟臣與黨團合作的協調性算良好，但不諱言的，江與縣市長、地方勢力的合作確實有待加強。

他表示，江啟臣一直以來都是走溫和路線的人，太低調被批評不夠強力，但若試著強硬一點，另一派人馬立即質疑他走向激進，就目前國民黨病入膏肓的情況下，確實不適合作法太過強硬。至於江啟臣打出的安全牌，國民黨員接不接受，將於9／25見真章。

另一位民代指出，江啟臣在上任後，想要大刀闊斧改革，卻被老前輩們綁手綁手，才會讓改革之路硬生生被截斷。他舉例，兩岸新論述起初在改革委員會上沒有太大共識，後來匯集各方意見，推出一套了無新意的最大公約數版本，不料才搬上檯面，立即引來黨內的反對聲浪，前總統馬英九更強烈表達不認同；黃復興黨部改革亦然，還因此得罪了鐵藍票倉。該民代強調，江啟臣的改革在深藍這塊碰到很大的阻力，可說是每一步有障礙，陷入煎熬。

面對江啟臣腹背受敵的現狀，一名江辦幕僚表示，江啟臣在政治風格上，防禦力比攻擊性強很多，支持者給予很多壓力，認為黨中央該硬起來、發動抗爭，但國民黨除了在資源上有困難，也擔憂塑造出不理性、偏激的形象，由於支持者期待很高，即使困難度很高，江啟臣仍會盡所能回應這些聲音，但礙於國民黨實際資源不足，回應支持者期待的過程中有無奈與兩難之處。

此外，該幕僚提及，在公投推動上，江啟臣有縝密規劃與步驟，不料遇到疫情亂流，只好全面暫停，直到7月初疫情趨緩，黨中央意識到是時候「回魂」公投戰場，不過延期4個月的公投，需要慢慢回溫，同時考量財務資源，國民黨將展開他們擅長的複式動員，透過各種管道推動，將地方黨部的例行集會，轉變成公投宣講。

該人士指出，疫情期間，面對強硬派支持者及中常委的督促，江必須回應他們的期待；即使知道效果不好，仍冒著被罵的風險執行，畢竟黨中央必須將這股壓力洩洪。同時，內部團隊清楚防疫視同作戰，但防疫始終是執政黨才能處理，雖然侯友宜跟江啟臣私下維持良好互動，但可惜侯友宜的滿意度無法外溢到國民黨全體。

他也預告，江啟臣規劃，原定的公投投票日、8月28日原本被視為終點，如今成為「轉折點」，在疫情許可下，828當天黨中央將發起串連活動，期盼公投熱度能夠延續到12月18日。

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