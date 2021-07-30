《財富老司機》價值投資　如何選擇正確標的？

說到投資，首先要找到價值高但價格低的東西，再來是能精準預測未來的趨勢，讓價格會慢慢上升，甚至達到超越價值的時候，時候到了當然就是出場的時候了。聽起來很容易，但實際操作上又有許多眉眉角角，對此由《NOWnews今日新聞》新開闢的Podcast節目《財富老司機》，主持人黃群仁、彭懷恩，上一集探討「複利」的觀念與運用，如何將錢透過時間的滾動而產生價值。本集將針對「價值投資」，探套實際如何看見趨勢，穿透未來。
財經中心/綜合報導
2021-07-30 21:00:00
首先，彭懷恩指出，去年這時候你敢買台積電，那時候200多塊，現在600、700多，問題來了它是貴還是便宜，其實就是價值的關係，還有跟其他投資的標的物的關係。有的人說現在買台積電跟買美債，以兩個殖利率來說，買美債還好像是利率比較高，在這種情況台積電就有點貴了，所以投資可以拿捏的是，當大家都很激動，很興奮的時候，反而需要冷靜的去做一些計算，套一句巴菲特的話「當別人恐懼的時候我們就貪婪，當別人貪婪的時候我們就恐懼。」
黃群仁進一步提到，投資時常講求的是一段時間的氛圍，是一個趨勢，其實它就是一個人類信任什麼有價值的一個過程，像是因COVID-19衝擊之下，可是股票卻漲，原因很簡單，所有人都不相信所有的政府基本上大量的印鈔票，因為這已經成為人為的操縱市場，所以大家紛紛去選擇有價值的東西，什麼是有價值的東西？比如說全世界就只有一個台積電，在台灣裡頭就是護國神蹟，所以它的價值就會出現；而比特幣在這個過程中，很多人願意去操作它，因為它不會再增加。而價值投資裡面有幾個原則，第一個是在全世界的經濟運作裡，它是有價值性的，有競爭力的；第二個原則為價格是低的，可以慢慢的作業；第三就是流動性基本上要容易，不能說我現在價值投資的，但是20年都賣不掉。
最後，彭懷恩指出補充，要有專業知識做價值投資，與時俱進不可少，像是自己一個禮拜去誠品一次，看看排行推薦的部分，財經類前幾名的書，把後面的說明簡介仔細閱讀一下，感受一下趨勢。黃群仁也提到，多看書是一個原則，可以用很少的成本汲取別人的觀點精華，知道什麼是好的競爭力，進一步讓自己與時俱進，掌握先機。