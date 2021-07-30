名家論壇》黃創夏／追思「國民黨」亡於「國瑜黨」二周年

7月28日，國民黨那個據說還叫做「中常會」的組織，向江啟臣發難，因為疫情「三級警戒」而被延遲的國民黨黨主席改選，沒辦法無期延期了，預定將於9月25日投票改選‧‧‧





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誰是命若游絲的國民黨下一任主席？坦白說，這個黨除非真的徹底覺悟，天仙也難就，但是「7月28日」這一天卻太有意義了，因為就是在兩年前的同一天，國民黨在脅迫之下，正式提名韓國瑜代表國民黨參選總統，這一天，百年大黨的「國民黨」就等同亡於「國瑜黨」！





那時，在「挾韓流以自重」的勒索脅迫中，「國民黨」已經完全被「國瑜黨」併吞，在「韓流」鼓譟喧鬧下，「2020重返執政‧‧‧」的喃喃自語不絕於耳，一大堆缺乏理念和骨氣的國民黨政客，正好像當年「義和團」般相信只要每日虔誠念咒語，必然刀槍不入，班師回朝，政治分贓，指日可待！





殊不知怒火已經在全台灣延燒了，眼看「國瑜黨」氣焰沖天，反而促成只要尚有理智的各股力量積極團結，以「下架國瑜黨」為首要目標，正因如此，最後在半年後，蔡英文大勝，「817萬票」當中，有「336萬票」是因「不喜歡民進黨，但害怕韓國瑜而寧願投給蔡英文」‧‧‧





這就是自願依附「國瑜黨」的藍營政客最大的盲點，他們只知道人民對蔡英文和民進黨有諸多不滿，卻從來沒有反躬自省：在2016年下台之後的國民黨，從未改變，一心一意想要班師回朝，除了想要拿回失去的特權和報復民進黨之外，和人民百姓有甚麼關係？





於是稍有理性的淺藍選民和中間選民「亡國感」突然爆發，特別是「國瑜黨」最核心的支撐力量是某一個特定媒體集團，橫衝直撞，全面樹敵，讓人恐懼：若「國瑜黨」真的掠奪江山，那時郭台銘曾經提醒過的「中華民國將被沒收」惡夢成真！





這就是「國民黨」會和「國瑜黨」必然同歸於盡的宿命，因為當一個政黨只剩下權力的掠奪，崩壞，就是一條命定的不歸路！





政黨所以會沒落，最大的原因，是它失去了思想上的力量，當沒有了思想，它連最起碼的道德性也告失去。最後，被極端主義所綁架。





整個泛藍勢力已像個沒頭蒼蠅的不知所措，這不是失去了思考力與能力又是什麼？泛權力思維的它，對知識力量從來就沒有足夠的尊重，也從來不重視宏觀問題的思維，對的，它不能堅持，錯的，它耽於硬扯扭曲。





一個政治勢力沒有了腦袋，剩下的就祇有殘餘的權力軀體了。它背負著過度臃腫的權力軀體，連形式上具有號召力的結構重組也當然因此而變得不可能。





一堆人熙熙攘攘，似乎都在找理由的話講來繞去，當然也都成了浪費。在泛權力思維中，整個國民黨都已經和台灣社會漸行漸遠。





國民黨的形勢已日益嚴峻，內部的民粹威權，極端基本教義派的內鬥傾鍘也將更趨明顯，在內困外困交煎之下，最後綑綁國民黨的，就是這種板塊的極端派，讓國民黨動彈不得。





所以，這兩年以來，只有一堆發言莫名其妙的不分區立委老是惹笑話，送子彈給民進黨打，明明有十幾席縣市長，侯友宜和盧秀燕評價也不差，卻是各行其政，缺乏統合，整個泛藍勢力只像是「五胡十六國」，全是衰亡景象！





這樣的缺乏領導和無能的領導，會亡於「國瑜黨」毫不意外，跌倒後再也暫不起來，自動走向絕境也是必然，除非真的大徹大悟，真的痛改前非，不然，我們也只能一束馨香默禱：國民黨一路好走！











●作者：黃創夏／資深媒體人





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