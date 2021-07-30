東奧才開幕1週！日本首都圈3縣、大阪宣布緊急狀態至31日

東京奧運才開幕一週，日本新冠肺炎（COVID-19）疫情卻急速升溫，29日通報新增1萬110例，打破單日新增確診紀錄，其中光是東京都就佔了3865例。日本政府決定從下個月2日起，將針對埼玉縣、千葉縣、神奈川縣、大阪府等4府縣再度納入緊急事態宣言實施對象範圍內，期限預定至31日為止。而北海道、石川縣、兵庫縣、京都府、福岡縣等地，也將進入「蔓延防止等重點措施」實施對象當中。原先就已經處於緊急事態宣言的東京都以及沖繩縣，實施期限則是會繼續延長。





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日本近來疫情持續升溫，根據《NHK》報導，29日通報新增1萬110例，不僅是自疫情大流行開始以來，首次突破萬例，更打破了過去以來的紀錄，其中光是東京都就佔了3865例，更連續3天屢屢創下過去單日新增確診新高。日本政府召集傳染病專家舉辦「基礎對策方針分科會」，談及近日國內疫情趨勢，除此之外，大阪的醫療資源也陷入緊繃，因此希望能針對首都圈3縣以及大阪府實施更嚴格的封鎖措施。





日本政府稍早召開對策本部會議，正式拍板定案，針對埼玉縣、千葉縣、神奈川縣、大阪府等4府縣，納入緊急事態宣言實施對象範圍內。而北海道、石川縣、兵庫縣、京都府、福岡縣等地，也將進入「蔓延防止等重點措施」。而這次實施「蔓延防止等重點措施」的地區，也將要求業者不能提供酒精飲料給民眾。原先預定在8月22日解除緊急事態宣言的沖繩縣以及東京都，則是將實施期限延長至31日。





日本經濟再生大臣西村康稔表示，希望民眾能夠配合防疫，這個夏天盡可能減少跨縣市移動，如果真的有需要移動，務必採取小規模分散的方式，以及進行積極進行檢測。因正值東京奧運舉辦期間，西村康稔也呼籲民眾，盡可能待在家中觀戰加油，避免在道路或是廣場聚集應援或飲食。









