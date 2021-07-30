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高雄今再新增1確診　陳其邁：高雄的風險還是南北移動

▲陳其邁認為，透過管理漏洞群聚風險非常高，如果再有開趴行為飯店未通報，就比照八大行業處理。(圖／高市府提供)
▲陳其邁認為，透過管理漏洞群聚風險非常高，如果再有開趴行為飯店未通報，就比照八大行業處理。(圖／高市府提供)

記者郭凱杰／高雄報導

2021-07-30 17:24:25

高雄市今(30)日新增1例本土確診，也是「特殊交友圈」群聚，累計這起群聚已有4例，衛生局研判該名陽性指標個案是7月1日至4日在台北與友人聚會感染，回到高雄後傳染給其他人。市長陳其邁表示，高市今新增一例確診，是延續昨天群聚感染的個案，基本上高雄的風險，還是在南北的移動，他要提醒大家，疫情雖降為二級，但有其他管制措施，他再次拜託大家能配合。

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▲案15725、15741、15744、15770與陽性指標個案關係圖。（高市府提供）
▲案15725、15741、15744、15770與陽性指標個案關係圖。（高市府提供）
 

▲案15725、15741、15744、15770發病及活動史。（高市府提供）
▲案15725、15741、15744、15770發病及活動史。（高市府提供）
陳其邁也撂重話指出，相對之前雙北地區的群聚感染的流行也逐漸地擴散到像今天的嘉義，還有中部地區包括彰化及南部的高雄都是從群聚感染，再散播到職場，高雄這三天新增四例個案，也都是來自群聚感染，在疫調調人員的努力下均已掌握感染源。他認為，透過管理漏洞群聚風險非常高，如果再有開趴行為飯店未通報，就比照八大行業處理。

▲陳其邁指出，旅宿業者沒有通報將處15萬罰緩，情節重大者停止營業、斷水電、廢止營業登記，並以「毒品危害防制條例」送辦。（高市府提供）
▲陳其邁指出，旅宿業者沒有通報將處15萬罰緩，情節重大者停止營業、斷水電、廢止營業登記，並以「毒品危害防制條例」送辦。（高市府提供）
對於發生開趴群聚染疫，他也強調，沒有開放就是沒有開放，一而再、再而三利用管理漏洞群聚，風險非常高，「你在裡面都沒在管，裡面在開趴，抱歉！就比照八大行業處理」。如果違反規定但是旅宿業者沒有通報將處15萬罰緩，情節重大者停止營業、斷水電、廢止營業登記，並以「毒品危害防制條例」送辦。

▲案15770於高雄公共場所活動史。（高市府提供）
▲案15770於高雄公共場所活動史。（高市府提供）
 

▲案15770於高雄公共場所活動史。（高市府提供）
▲案15770於高雄公共場所活動史。（高市府提供）
衛生局簡任技正潘炤穎表示，該起群聚感染源指向北部「X men聚會」，其中案15770為30多歲男性，於7月24日發病。整起群聚案匡列親密友人14位，其中有來自北部，也有去過北部，而高雄市找到這起群聚的指標個案，7月29日時匡列採檢PCR是陰性，但是S和N抗體都是陽性，因此研判應該是7月29日前兩到三週已經確定被感染。

潘炤穎說，再經由該指標個案追溯足跡，發現在7月1日至7月4日曾經跟台北友人密切接觸在台北有聚會，暫時稱這群友人為X men，而七月初也是國內類似傳染途徑比較盛行的時間點，這樣的疫情從北到南似乎無一倖免。

潘炤穎表示，目前高雄市政府全案以匡列282人進行採檢，已篩檢239人，目前PCR陰性為185人，4人PCR陽性為已公布個案，潘炤穎也說預期還會再新增匡列的人數。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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