巷仔內／轉移焦點！柯文哲督導不周　高嘉瑜成了犧牲品

在禾馨診所爆發違規施打疫苗後，台北市長柯文哲不僅在公開的記者會上主動揭露民進黨立委高嘉瑜的名字，北市府公布的調查報告中，對於高嘉瑜向衛生局長黃世傑請託疫苗的對話紀錄，更是鉅細靡遺，引發外界議論紛紛。不過相較於好心肝事件的調查報告，對於黃珊珊的友人Ben的身份及相關資訊極其保護，柯文哲的態度可以說是天差地別。





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眾所周知，柯文哲與高嘉瑜的關係相當不錯，不僅柯文哲數度在公開場合表示「跟高嘉瑜是好朋友」，高嘉瑜在擔任台北市議員時期，雖然為民進黨議員，不過態度卻相當親柯，2020年立委選戰也在柯文哲的明推暗助下當選立委，兩人的好關係也讓高嘉瑜在民進黨內引起不少的雜音。





▲台北市長柯文哲23日表示，當初禾馨診所疫苗關說案爆發後，從來沒跟高嘉瑜說過不提她的名字，而是有告知名字都被寫在政風報告裡，「這個一定躲不掉。」（圖／台北市政府提供）

雙方明明維持長時間的友好關係，為何柯文哲此時要將高嘉瑜推出來當犧牲品？原因在於，柯文哲急需轉移外界焦點。





疫苗配發雖然是衛生局負責處理，但身為市長的柯文哲仍有督導不周的失職；此外衛生局為何急於配發疫苗給診所？也是因為當時北市被外界批評「疫苗施打速度過慢」，讓柯文哲將疫苗配發的壓力施加於衛生局，才會發生這樣的狀況。簡單來說，在禾馨事件中，高嘉瑜成了柯文哲的擋箭牌。





▲遭北市府指為禾馨診所關說撥配疫苗，立委高嘉瑜喊冤表示，轉達選民陳情，基於保護孕婦立場，絕沒施壓。（圖／高嘉瑜國會辦公室提供）

至於高嘉瑜是關說還是為民服務，這樣的行為對與不對，法律與民意自有公評，不過在事件中，剛好有一個對照組，就是黃珊珊的民間友人Ben。政風處雖然表示，不公布Ben的原因，在於他只是黃珊珊與好心肝診所之間的傳話者。不過同樣高嘉瑜也是黃世傑與禾馨診所之間的傳話者，為何調查報告只有公開高嘉瑜的相關資料，卻不讓Ben也受到檢視？





原因在於對柯文哲來說，黃珊珊現階段的價值比高嘉瑜高出許多。黃珊珊身具「欽點的接班人、副市長、北市防疫指揮官」等相關身份，自然得受到妥善保護、不得輕易耗損，但倘若未來在2022年台北市長選戰前，黃珊珊的聲望仍舊無法與藍綠候選人比肩、順利接棒柯文哲的話，假以時日恐怕也會成為犧牲品之一。



