温貞菱拍《斯卡羅》駝背半年 苦學排灣族語「人格分裂」
《斯卡羅》費時3年籌備，斥資2.02億元製作12集，導演曹瑞原昨（29）日率演員温貞菱、黃遠、程苡雅，舉行線上分享會，戲外相識10餘年的温貞菱與黃遠首度合作，飾演客家與斯卡羅的混血姊弟，大量的排灣族語台詞讓温貞菱倍感壓力，坦言一開始不知道自己在講什麼，人格很分裂。為了更貼近角色的身分，温貞菱表示：「在片場的休息時間，都盡量站著不坐，而且故意駝背，長達半年身體都是拱著的，也會在隨身的竹簍裡塞石頭，真實去感受那個重量。」
記者羅凌筠/綜合報導
2021-07-30 17:54:46｜2021-07-30 19:02:32
温貞菱在劇中因混血的身分，通曉排灣族語、英語、客家話及閩南話，從而協助抵台的美國領事李仙得（法比歐飾）進行事件的相關調查。曹瑞原非常感謝温貞菱願意接下這個挑戰，也相當肯定她的語言天分，温貞菱說：「其實已經花滿多的時間在把族語唸到熟，可是實際到現場會發現，就是妳背得非常非常熟，到現場在情緒轉換的時候，還是會不小心，有點跑掉。」 現實生活中擁有一半排灣族血統的黃遠表示，由於到媽媽這一代就很少使用族語，這次為了戲也是從頭開始學習。整部戲他要會講閩南話、排灣族語跟客家語，花了很多時間去理解這些語言。在開拍前他努力減脂，瘦了8公斤，以符合角色的樣貌姿態，笑稱這是出道以來「最瘦的角色」，重視飲食的他，除了原本就不碰澱粉，主要只吃高蛋白與低碳水化合物來維持體態，「那對演員來說不是減肥，就是變到那個狀態，拍戲時冰箱裡只有蔬菜、雞胸肉。」 年紀最小的排灣族演員程苡雅，現年15歲，在拍攝時她才國小畢業只有13歲，超齡詮釋斯卡羅大股頭卓杞篤的16歲女兒「烏米娜」，程苡雅是在泰武鄉公所舉辦的「族語朗讀比賽」被曹瑞原導演一眼相中，當天導演為了再次去說服查馬克老師參與演出卓杞篤一角，意外在參賽席中看到一個非常漂亮的小女孩，正符合他心中「烏米娜」的樣子，在這之前曹瑞原導演已經看過近千人，深信程苡雅就是最佳人選。