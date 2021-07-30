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PARTY傳播鍊確診已3+1　台北聚會一路傳染到高雄

▲高雄市長陳其邁展現公衛專家的一面，詳細解說指標個案的檢驗結果。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄市長陳其邁展現公衛專家的一面，詳細解說指標個案的檢驗結果。（圖／高雄市政府提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-07-30 17:43:09｜2021-07-30 19:14:35

高雄今（30）日又新增1名確診個案，都是和前兩天一樣的PARTY聚會的傳染鏈，高雄市衛生局經過溯源調查找到指標個案，PCR檢測雖為陰性，但是抗體呈現陽性反應，推測出在2到3周前曾感染，而當時正是聚會群聚盛行的時間點，指標個案也在7月1至4日在台北參加過聚會，推測高雄此波疫情感染就是源自於此。

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▲個案15725、15741、15744、15770，以及指標個案的發病及活動史。（圖／高雄市政府提供）
▲個案15725、15741、15744、15770，以及指標個案的發病及活動史。（圖／高雄市政府提供）
高雄已經連續3天出現確診個案，都是頻繁參加聚會衍伸的群聚感染，目前已有4人染疫；衛生局簡任技正潘炤穎指出，今日新增個案15770是前兩天3名個案的延伸，目前匡列密切接觸者16人、非密切接觸者64人，共80人；經調查發現，有1名北部指標個案曾經參加過這些聚會，雖然指標個案在7月29日匡列後的PCR檢查是陰性，但是抗體中的Anti-S和Anti-N都呈現陽性反應，可以推測出指標個案在2到3周前便已經被感染過，是舊的感染。

▲個案15725、15741、15744、15770，以及指標個案關係圖。（圖／高雄市政府提供）
▲個案15725、15741、15744、15770，以及指標個案關係圖。（圖／高雄市政府提供）
再往上層追查，發現指標個案在7月1至4日曾參加過台北聚會，至於PARTY聚會「我們也很想知道有多少人？」，而且7月初正是國內類似聚會傳染途徑盛行的時間點，這波聚會疫情從南到北似乎無一倖免，從高雄這波4名確診個案群聚中可以看出這樣的脈絡，目前個案15725、15741、15744、15770的接觸者分三圈匡列，一共匡了282名接觸者，目前已檢出的名單中，除了4名確診個案，其他都是陰性，持續追蹤中。

▲高雄市衛生局簡任技正潘炤穎表示，目前個案15725、15741、15744、15770的接觸者分三圈匡列，一共匡了282名接觸者。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄市衛生局簡任技正潘炤穎表示，目前個案15725、15741、15744、15770的接觸者分三圈匡列，一共匡了282名接觸者。（圖／高雄市政府提供）
高雄市長陳其邁則表示，衛生局同仁在三天的時間內抽絲剝繭，在感染者的聚會友人中找到一個可能共同的感染源，就是今日發現的指標個案PCR陰性，但是Anti-S和Anti-N抗體反應都陽性，抗原陰性代表無感染力，已結束感染期，抗體有反應代表是舊的感染，Anti-S就是病毒表面的S蛋白，Anti-N就是RNA病毒裡面的核酸序列，假如血液中測量到Anti-N，代表病毒過去在身體裡很活躍才會刺激身體產生Anti-N抗體，從流行曲線判斷，指標個案感染時間應該在20幾天以前。

陳其邁說，因為指標個案PCR抗原陰性，抗體Anti-S、Anti-N是強陽性，和指標個案7月1到4日台北聚會時間點吻合，所以判斷是在台北聚會感染；而今日個案15770從關係圖釐清，配合CT值時序性判斷，他的CT值是13.22，代表他病毒量高，應該是在7天左右的新感染，現在持續釐清其他可能感染者和風險，找到感染源、截斷傳播鏈，逐一清查，請所有市民放心。

▲7月30日新增21例本土個案，以嘉義縣增加9例群聚案為最多。（圖/NOWnews製表)
▲7月30日新增21例本土個案，以嘉義縣增加9例群聚案為最多。（圖/NOWnews製表)
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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