奧運／心理素質超強！小戴打出球后的氣勢

世界球后戴資穎今天在東京奧運出戰女單羽球8強賽事，面對泰國「一姊」Ratchanok Intanon（依瑟儂），小戴打得並不輕鬆，先是在首局以14:21落後，不過小戴倒吃甘蔗，在第二局後半段連拿6分逆轉，從這時，她的眼神跟之前不太一樣，也打出球后的氣勢，以21:18逆轉，當然在第三局，小戴又展現美技，再度擊敗強敵。
記者吳政紘/綜合報導
2021-07-30 19:02:25｜2021-07-30 19:13:40
回顧過去兩人對戰，戴資穎勝多敗少，但她今天一開始看起來狀況並不佳，甚至也可以說運氣不站在她這邊，反倒是Ratchanok Intanon打得愉快，還可以擠出笑容。
小戴在過去大賽都被對岸媒體批評「心臟不夠強」，不過對她而言真正重要的是，如何戰勝壓力，尤其是背負全台灣的希望。
也還好2018年小戴在雅加達亞運會拿下金牌，類似激戰狀況其實她不是第一次遇到了，小戴靠著對自己的自信，還有對比賽的判讀，發現對手放小球常發生失誤，還有Ratchanok Intanon發球也有失常狀況，終於冷靜戰勝壓力。
最令人驚奇的是第三局，戴資穎跟對手都打到跪地，兩人私底下雖然是好友，但上場奮戰那種「不顧生死」的心情，又再次打動人心，小戴最後以21:18險勝，但賽後Intanon留下不甘心的眼淚，就可以看出奧運賽場上的競爭，並非常人能想像。
小戴在四強賽還有硬仗，她將面對印度「一姊」Pusarla Venkata Sindhu（辛度），爭取最後冠軍賽門票，球后的氣勢若能延續，相信離她的目標奧運金牌距離不遠。