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對萬華區做血清學檢查　柯文哲：檢視確診黑數有多嚴重

▲針對萬華區進行血清檢驗，台北市長柯文哲30日表示，是為了要檢驗社區內部到底有沒有感染黑數，若有的話有多嚴重。（圖／台北市政府提供）
▲針對萬華區進行血清檢驗，台北市長柯文哲30日表示，是為了要檢驗社區內部到底有沒有感染黑數，若有的話有多嚴重。（圖／台北市政府提供）

記者丁上程／台北報導

2021-07-30 18:42:41

台北市長柯文哲今（30）日上午上午出席活動致詞時，指出將會對萬華地區進行血清學檢查，引發各界討論。對此柯文哲在今天下午的北市防疫記者會上補充說明，表示這是社區流行病學的研究，由於新冠肺炎疫情的死亡率有5%多，也可以藉此檢視，是不是因為有太多確診黑數，造成死亡率過高。

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柯文哲表示，要知道一個社區過去的染疫狀況，就是要抽血做血清抗體的檢查。「之前彰化縣做過一次，但不太容易做出來，因為當時台灣感染案例太少。」柯文哲強調，這次選擇萬華，是因為萬華區發生過大規模疫情，因此百分比會比較高。

柯文哲強調，這個實驗的目的也是要回答一個問題，就是「台灣的感染究竟有沒有黑數？如果有的話有多嚴重？」柯文哲說，此次試驗已經有經過CDC的同意，現在已經在進行人體試驗委員會的審查，目前規劃由臺北醫學大學作為執行單位，結合台北市政府與台大公衛學院，已經有完整的實驗計畫。

▲指揮中心公佈最新確診個案。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心公佈最新確診個案。（圖／指揮中心提供）
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