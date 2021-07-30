廣州暴雨神舟站湧入泥水　乘客驚逃：想到鄭州慘案

中國河南省先前連日暴雨，省會鄭州市更因此傳出地鐵淹水慘案。廣東省廣州市30日也突然降下暴雨，大量泥水湧入地鐵神舟站，嚇得民眾驚慌逃竄。





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綜合中媒報導，廣州今日從中午12時起下起暴雨，廣州市氣象災害應急指揮部隨即啟動氣象災害（暴雨）3級應急響應。天河、黃埔、海珠等區陸續發佈暴雨預警。大雨更導致多條道路與一個地鐵站淹水，《中新社》記者形容，下午1時在天河智慧城附近有多處積水，水淹過成人膝蓋。地鐵21號線神舟路站因大量雨水湧入緊急暫停服務，站內乘客已疏散，並且迅速封住出水點。地鐵21號線取消全線快車運行。





根據流傳出來的影片，可以發現大雨灌入地鐵，與鄭州地鐵淹水的景象類似。一名乘客透露，水剛淹起來時，工作人員就開始疏散乘客，幾乎所有人都安全撤離。「但還是相當恐怖，因為完成撤離沒多久，水位就上升至樓梯了，讓人想到鄭州地鐵的事件。」還有乘客表示非常慶幸，「因為處理得早，還不到太混亂。」





▲連地鐵票口閘門也都泡在水裡（圖／翻攝自微博）

有報導指出，水流並非從出入口湧進車站內，疑似是車站內正在施工的預留出入口擋水牆遭到沖毀，進而湧入混濁泥水，所幸並未傳出有人員傷亡。「廣州地鐵」官方微博發文，僅表示工作人員正全力處理，並沒有針對事發原因進行進一步說明。





▲廣州市30日中午下暴雨，導致神舟路地鐵站淹水，關閉搶救中。（圖／翻攝自《羊城晚報》）

廣州地鐵21號線全長61.6公里，共有21個地鐵站，淹水的神舟路車站位於黃埔區，與天河智慧城鄰近，周圍有著很多科技企業。





廣州氣象局分析，受到西南氣流影響，預計7月31日至8月1日還有雷陣雨局部大雨，8月4日起，又會有新一輪雷雨天氣。



