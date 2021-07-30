頻繁跑趴釀高雄4確診 陳其邁烙重話：業者未通報就開罰
高雄今（30）日新增1名確診個案，已經連續3天出現確診個案，4名確診都是因PARTY聚會的傳染鏈感染，高雄市長陳其邁強調，汽車旅館及相關旅宿業者，若違反限制規定且未通報開趴群聚將處15萬元罰鍰，情節重大者將停止營業、斷水斷電，並廢止營業登記，若是非法律宿違規，就比照八大行業，即刻斷水斷電。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-07-30 19:13:18｜2021-07-30 20:32:41
陳其邁表示，針對在旅宿群聚，高雄在5月初就已經加強執法，且中央流行疫情指揮中心已經明令，汽車旅館及相關旅宿業者，若未通報開趴群聚，將由各主管機關依情節輕重，分別依「發展觀光條例」、「毒品危害防制條例」裁罰，而在高雄將處15萬元的罰鍰，若情節嚴重的話「廢止營業登記」，假如是違規非法旅宿業，若被查獲違規群聚一律斷水斷電。
陳其邁說，疫情流行期間八大行業沒有開，卻有人在旅館開趴，「那就很抱歉」，將比照八大行業處理，雖然現在降到二級，但相關活動場域就是沒有開放，這種一而再、再而三利用管理漏洞群聚，感染風險非常高，依照中央流行疫情指揮中心對於相關行業的管理，高雄市絕對會嚴格執法。
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